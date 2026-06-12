2.300 Schüler:innen bei der AK Kids Messe „Berufe zum Angreifen“ in Wr. Neustadt

Wiener Neustadt (OTS) -

Zwei Tage lang konnten Schüler:innen aus den Bezirken Wr. Neustadt und Umgebung spannende Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen. Die Berufsorientierungsmesse „AK-Kids: Berufe zum Angreifen“ fand heuer bereits zum dritten Mal in Wr. Neustadt (Kasematten) statt. Im Februar konnten in Vösendorf bereits 2.300 Schüler:innen zum 10-Jahres Jubiläum bei der zweitägigen BO-Messe informiert werden, im November kommt die BO-Messe nach Wieselburg. „Wir können es uns nicht leisten, auf die Talente und Stärken unserer Kinder zu verzichten und lassen sie in diesen wichtigen Zukunftsthemen nicht alleine. Daher beginnen wir bereits früh, den Kindern und Jugendlichen die Vielfalt an Ausbildungen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näherzubringen“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich lud Kinder ab dem Volksschulalter zum Mitmachen, Ausprobieren und Informieren ein. Zahlreiche Firmen, Schulen und Institutionen der Region gaben einen kindgerechten Überblick über Berufsmöglichkeiten. Die Kinder konnten zwei Tage lang in die Berufswelt reinschnuppern, ihr handwerkliches Geschick mit Materialien, Geräten und Maschinen testen. „Bei der Messe haben die Kinder und Jugendlichen direkten Kontakt zu Betrieben aus der Region und nähern sich spielerisch dem Thema Arbeit. Es ist wichtig, dass das breite Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten bekannt wird. Und wenn die persönlichen Stärken und der passende Beruf zusammengeführt werden, ist das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Talente & Stärken rechtzeitig fördern

„Junge Menschen sollten möglichst früh die Chance bekommen, ihre Interessen und Talente zu entdecken. Wenn sie wissen, was ihnen liegt und Freude macht, entscheiden sie sich leichter für einen Beruf, der sie erfüllt und motiviert“, betont Monika Eisenhuber, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer NÖ und fügt hinzu: „Als Wirtschaftskammer NÖ setzen wir daher gezielt auf frühzeitige und praxisnahe Berufsorientierung. Initiativen wie die Berufsorientierungsmesse helfen dabei, Stärken sichtbar zu machen und Perspektiven aufzuzeigen. Davon profitieren nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch die Betriebe – durch engagierte Mitarbeiter:innen, die mit Begeisterung in ihrem Beruf arbeiten.“

Frühe Berufsorientierung sinnvoll

Für Karl Heigel, den designierten AK Niederösterreich-Direktor, ist eine gute Ausbildung eine wichtige Investition in die Zukunft. Er verweist darauf, wie wichtig es ist, dass Kinder frühzeitig die vielfältigen Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten kennen lernen: "Die BO-Messe zeigt sehr anschaulich, wie sinnvoll es ist, verschiedene Berufe und Tätigkeiten auszuprobieren. So erhalten Kinder und Jugendliche ein umfassendes Bild, welcher Ausbildungsweg für sie richtig bzw. möglich ist. Denn eine gute und passende Ausbildung ist der Schlüssel für ein erfülltes Berufsleben."

Wie wichtig es ist, der Grundstein für die Ausbildung bereits im Kindesalter zu legen, weiß auch Harald Nagl, Geschäftsstellenleiter des AMS Wr. Neustadt: „Unsere Beraterinnen und Berater erleben täglich, wie wenig bekannt die Vielfalt der Berufswelt ist – dabei gibt es in niederösterreichischen Betrieben über 1.900 Berufe und 220 Lehrberufe. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit, wie entscheidend eine fundierte Ausbildung ist: 2025 verfügten 48 Prozent der jungen Jobsuchenden nur über einen Pflichtschulabschluss. Umso wichtiger ist es, schon im Kindesalter Neugier auf Berufe zu wecken. Formate wie die Messe "Berufe zum Angreifen" ermöglichen erste praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt."

Erfolgreiche gemeinsame Bildungsprojekte der Sozialpartner

So viele Berufe, aber welcher passt zu mir? Vor dieser Herausforderung stehen jährlich viele Kinder und ihre Eltern. Die Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Niederösterreich haben sich gemeinsam dieser Thematik angenommen und drei erfolgreiche Projekte – eine App, ein Wimmelbild und ein Theaterstück - entwickelt und umgesetzt. Die Website BoToGo unter botogo.at hilft in drei Schritten, die richtige Entscheidung bei der Ausbildung bzw. Berufswahl zu treffen. Die Berufsorientierungs-Seite unterstützt Kinder und junge Erwachsene bei der Suche nach ihrem Traumjob. Mit dem Wimmelbild können Volksschulkinder zehn ausgewählte Berufsbilder online entdecken. So werden die Kinder altersgerecht an das Thema Arbeit und Beruf herangeführt. Das Theaterstück „Wakany – die Berufe Fee“ entführt die Volksschulkinder in eine Berufs-Märchenwelt und soll bei Kindern das Interesse für die Berufswelt, insbesondere für Lehrberufe, wecken.