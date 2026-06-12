Einladung zum Landesmedientermin anlässlich der Landeshauptleutekonferenz in Innsbruck

Innsbruck (OTS) -

Zeit: Donnerstag, 18. Juni 2026 und Freitag, 19. Juni 2026

Ort: Brennerbasistunnel/Baustellenbüro Ahrental bzw. Innsbruck, Landhaus 1 und Landhausplatz

Unter dem Motto „Bergauf für Österreich“ führt das Land Tirol seit Jänner 2026 den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz. Auf Einladung von LH Anton Mattle kommen die Landeshauptleute Österreichs nach Innsbruck, um sich gemeinsam über zentrale Themen und Herausforderungen für die Bundesländer abzustimmen. Neben der Konferenz werden die Landeshauptleute bzw. die Länderdelegationen auf einen Besuch der Baustelle des Brennerbasistunnels eingeladen. Zudem steht ein Landesüblicher Empfang auf dem Plan. Am Freitag werden die Ergebnisse der LH-Konferenz bei einer Pressekonferenz präsentiert.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Wichtig: Für die einzelnen Termine sind Akkreditierungen zwingend erforderlich! Wir bitte um Akkreditierung bis Mittwoch, 17. Juni, 17 Uhr per E-Mail an [email protected] unter Angabe des Mediums, der Anzahl, Namen (Vor- und Nachnamen) und Funktion der Teilnehmenden sowie der genauen Angabe, an welchen Terminen teilgenommen werden möchte. Eine Teilnahme ohne vorherige Akkreditierung ist nicht möglich! Nach erfolgreicher Akkreditierung erhalten Sie vor dem jeweiligen Termin Lanyards, die gut sichtbar am Körper zu tragen sind. Zur Ausgabe der Lanyards bitten wir um pünktliches Erscheinen.

Ablauf LH-Konferenz

Donnerstag

Medientermin Brennerbasistunnel

Shuttleservice ab Landhaus Innsbruck (Treffpunkt beim Haupteingang Landhaus): pünktliche Abfahrt 14.10 Uhr; Bei Eigenanreise: Treffpunkt Baustellenbüro Ahrental, Handlhofweg 82, Innsbruck (Abfahrt Autobahn ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum) um 14.30 Uhr

Ablauf: Schutzausrüstung wird beim Baustellenbüro Ahrental zur Verfügung gestellt; Parkplätze sind reserviert, ab Baustellenbüro nur Mitfahrt mit BBT- bzw. Land Tirol-Fahrzeugen möglich Erster Medienspot Eingang Tunnelportal Ahrental; LH-Vorsitzender Anton Mattle spricht zu den anwesenden MedienvertreterInnen; Aufzeichnung dieses O-Tons ist möglich (Tonangel erforderlich) Zweiter Medienspot in der Haupttunnelröhre West/Querkaverne (keine O-Ton-Aufzeichnung möglich; Bewegtbilder und Fotos können gemacht werden) Shuttleservice zurück zum Landhaus ca. 16.30 Uhr

Hinweise: Akkreditierung unbedingt erforderlich; keine Möglichkeit für Einzelinterviews; seitens des Landes werden im Anschluss an den Termin im Rahmen eines Landes-Fotoservices Fotos vom Termin zur Verfügung gestellt

Akkreditierung unbedingt erforderlich; keine Möglichkeit für Einzelinterviews; seitens des Landes werden im Anschluss an den Termin im Rahmen eines Landes-Fotoservices Fotos vom Termin zur Verfügung gestellt Zu beachten: Die Länder-Delegationen sind zum Vorab-Rahmenprogramm eingeladen. Die finale TeilnehmerInnenliste steht noch nicht fest.

Landesüblicher Empfang

Beginn 19 Uhr am Landhausplatz Innsbruck; Dauer ca. 30 Minuten

Um sich am Platz zwischen den Abordnungen frei bewegen zu können, ist eine Akkreditierung unbedingt erforderlich (Lanyard ist gut sichtbar am Körper zu tragen)

Hinweis: Seitens des Landes werden nach dem Termin (um ca. 20.30 Uhr) im Rahmen eines Landes-Fotoservices Fotos vom Landesüblichen Empfang zur Verfügung gestellt.

Alle weiteren Arbeitssitzungen am ersten Tag der LH-Konferenz sind nicht medienöffentlich.

Freitag

Medientermin Start LH-Konferenz

9 Uhr: Gemeinsames Foto der Landeshauptleute im Foyer vor dem Großen Saal im Landhaus in Innsbruck

9.15 Uhr: Möglichkeit für Foto und Schwenk bei LH-Konferenz im Großen Saal (Sitzungssituation)

Wichtig: Akkreditierung unbedingt erforderlich

Akkreditierung unbedingt erforderlich Hinweis: Seitens des Landes werden im Rahmen eines Landes-Fotoservices am Freitagvormittag Fotos der LH-Konferenz zur Verfügung gestellt.

Landespressekonferenz

Beginn: 12.30 Uhr, Landhaus, Medienraum, 3. Stock, Raum A301

Präsentation der Ergebnisse der LH-Konferenz

Wichtig: Akkreditierung unbedingt erforderlich

Akkreditierung unbedingt erforderlich Achtung: Die Pressekonferenz ist um 12.30 Uhr geplant. Aufgrund der noch nicht absehbaren Sitzungsdauer bitten wir MedienvertreterInnen, bereits ab 12 Uhr im Landhaus anwesend zu sein und eventuelle Verzögerungen ebenfalls zu berücksichtigen. Während des Vormittages werden im Medienraum entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Seitens des Landes werden im Zuge der Landes-Presseaussendung am Freitagnachmittag auch Fotos und O-Töne der Pressekonferenz zur Verfügung gestellt.