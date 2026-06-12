Marchetti: „Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stärkt Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher“

Wien (OTS) -

„Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stärkt die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Die aktuelle geopolitische Lage macht ein einsatzbereites Bundesheer zum Gebot der Stunde. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner trägt diesem Umstand Rechnung und garantiert durch ihren Einsatz auch in budgetär schwierigen Zeiten, dass unser Bundesheer jetzt und in Zukunft die Mittel bekommt, die es braucht, um Österreich gegen Bedrohungen von außen verteidigen zu können. Im Vergleich zum Jahr 2020 hat sich der Verteidigungshaushalt Österreichs mehr als verdoppelt. Diese Leistung ist zu einem großen Teil auf das Verhandlungsgeschick unserer Verteidigungsministerin zurückzuführen und ist in budgetär angespannten Zeiten alles andere als selbstverständlich. Mit dieser Erfolgsbilanz beweist Klaudia Tanner erneut, dass die Volkspartei als die Sicherheitspartei Österreichs konsequent für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger einsteht“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.