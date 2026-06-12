Wien (OTS) -

Der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft gratuliert Clemens Pig zur Wahl zum ORF-Generaldirektor. „Wir gratulieren Clemens Pig herzlich zur Wahl und wünschen ihm für diese wichtige Aufgabe viel Erfolg. Der ORF ist zentraler Partner der heimischen Film- und Musikwirtschaft. Österreichische Produzentinnen und Produzenten leisten mit Filmen, Serien, Dokumentationen und Entertainment-Programmen einen zentralen Beitrag zum Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ebenso prägt die heimische Musikwirtschaft mit Künstlerinnen und Künstlern, Musikproduktionen, Labels, Verlagen und Veranstaltungen das kulturelle Angebot des ORF wesentlich mit. Diese Zusammenarbeit ist für kulturelle Vielfalt, österreichische Erzählungen, heimische Musik und die Zukunft des Kreativstandortes von großer Bedeutung“, so Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft.

Starkes Bekenntnis zu heimischen Produktionen

Sandra Klingohr, Obmann-Stellvertreterin des Fachverbandes, betont die Bedeutung des ORF für österreichische Produktionsunternehmen: „Der ORF ist für österreichische Produzentinnen und Produzenten nicht nur Auftraggeber, sondern ein zentraler Partner für heimische Inhalte, Talente und Produktionsstrukturen. Gerade in einem zunehmend internationalen Medienumfeld braucht es ein klares Bekenntnis zu originären österreichischen Filmen, Entertainment-Programmen, Serien und Dokumentationen.“

Julia Sobieszek, Obmann-Stellvertreterin des Fachverbandes, verweist auf die kulturelle Bedeutung dieser Partnerschaft: „Österreichische Geschichten müssen auch künftig sichtbar bleiben – im Fernsehen, online und auf allen relevanten Plattformen. Dafür braucht es eine starke Zusammenarbeit zwischen dem ORF und der heimischen Filmwirtschaft. Sie ist wesentlich, damit österreichische Perspektiven und kreative Leistungen ihr Publikum erreichen.“

Heimische Musik sichtbar und hörbar machen

Für die Musikwirtschaft unterstreicht Hannes Tschürtz die Rolle des ORF als zentrale Bühne für heimische Musik: „Der ORF ist für österreichische Musik ein unverzichtbarer Partner. Er macht Künstlerinnen und Künstler, Produktionen, Labels, Verlage und die Vielfalt der heimischen Musikszene hörbar. Gerade in Zeiten globaler Plattformen braucht es starke österreichische Medien, die heimischer Musik Raum geben und damit kulturelle Vielfalt sichern.“

„Wir freuen uns auf einen konstruktiven Dialog und eine starke Partnerschaft mit der neuen ORF-Führung“, so Dumreicher-Ivanceanu abschließend.