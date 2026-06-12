FPÖ - Krauss: Deutsch bereits Fremdsprache in Wiens Schulen

Wien (OTS) -

„Wenn in einer Wiener Volksschulklasse kein einziges Kind mehr Deutsch als Muttersprache hat, dann ist das ein Offenbarungseid für die Bildungs- und Integrationspolitik von SPÖ und NEOS“, reagiert FPÖ-Wien Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss auf die erschütternden Schilderungen einer Wiener Lehrerin.

Während Bildungsstadträtin Emmerling die Realität ausblendet, kämpfen Lehrer täglich mit massiven Sprachdefiziten, fehlender Integration und einem Unterricht, der kaum noch möglich ist. „Deutsch wird in vielen Wiener Klassenzimmern zunehmend zur Fremdsprache. Die Leidtragenden sind alle Kinder, deren Bildungschancen und weiteren Perspektiven sich massiv verschlechtert werden“, so Krauss.

„Wer weiterhin Massenzuwanderung zulässt und die Probleme an den Schulen leugnet, trägt Mitverantwortung für den Niedergang unseres Bildungssystems. Wien braucht endlich Deutsch vor Schuleintritt und verpflichtende Sprachstandsfeststellungen sowie ein Ende dieser verantwortungslosen Zuwanderungspolitik“, fordert Krauss.