- 12.06.2026, 12:18:32
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- OTS0096
SPÖ-Termine von 15. bis 21. Juni 2026
MONTAG, 15. Juni 2026
15.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Eröffnungsfeier des Möwe-Hauses teil (Rennbahnstr. 24, 3100 St. Pölten).
18.30 Uhr Im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour ist Finanzminister Markus Marterbauer in Wien Simmering.
19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Raimund Löw im Gespräch mit Eric Frey, Rieke Havartz, Beto O’Rourke und Ishaan Tharoor zum Thema „How to challenge Donald Trump. Democratic Strategies and the Global Dimension of U.S. Politics“. Anmeldung unter: https://tinyurl.com/ybaera66 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).
DIENSTAG, 16. Juni 2026
Bundesministerin Korinna Schumann nimmt am EPSCO in Luxenburg teil.
9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (15.-18. Juni) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=m3c1d9eaa6c1bc1b4b017c81f124cd236)
18.00 Uhr Das Renner Institut lädt zu einem Expert*innengespräch mit Ulrike Hartmann, Hannes Swoboda, Olga Pindyuk und Donika Emini zum Thema „Waiting for Europe: EU Enlargement in an Era of Uncertainty“. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/waiting-for-europe-eu-enlargement-in-an-era-of-uncertainty (International Institute for Peace (IIP), Möllwaldplatz 5/7, 1040 Wien).
19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt in Gedenken an Thomas Nowotny zur Veranstaltung „Das Projekt Sozialdemokratie“ mit Heinz Fischer, Muna Duzdar, Eric Frey, Isabel Frey, Wolfgang Petritsch, Mati Randow und Markus Wagner. Anmeldung unter:https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/in-gedenken-an-thomas-nowotny-das-projekt-sozialdemokratie (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).
MITTWOCH, 17. Juni 2026
Offizielle Vertretung Österreichs beim ersten Spiel der österreichischen Nationalmannschaft im Rahmen der Fußball-WM 2026 durch Sportminister und Vizekanzler Andreas Babler (San Francisco).
9.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).
15.00 Uhr Anlässlich der Abstimmung über den Fortschrittsbericht Albaniens im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses findet ein Pressegespräch mit dem SPÖ-EU-Abgeordneten und Berichterstatter Andreas Schieder statt (Europäisches Parlament Straßburg, Daphne Caruana Galizia Presse Raum und online: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming?view=day&d=2026-06-17)
DONNERSTAG, 18. Juni 2026
SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr besucht als Präsidentin der PACE das italienische Parlament und nimmt an einer Veranstaltung anlässlich des International Day for Countering Hate Speech teil.
10.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Eröffnung des Österreichischen Gesundheitswirtschaftskongresses in Wien teil (Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Wien).
19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Cathrin Kahlweit im Gespräch mit Natascha Strobl und Kira Ayyadi zum Thema „Slang, Kommunikation und Social Media der neuen Rechten“. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/slang-kommunikation-und-social-media-der-neuen-rechten (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).
FREITAG, 19. Juni 2026
20.00 Uhr Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler spricht Grußworte bei der Eröffnung des neuen Programms im mumok - Museum moderner Kunst.
SONNTAG, 21. Juni 2026
10.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt der Veranstaltung „100 Jahre Atus Rosenau – Schauturnen am Turnhallenplatz“ in Sonntagberg teil.
19.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt als Präsidentin der PACE an der Jurysitzung zur Vergabe des Vigdis-Preises in Straßburg teil.
(Schluss) ls/bj
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