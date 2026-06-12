  • 12.06.2026, 12:00:32
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Tag der offenen Tür beim WLV

Aus Anlass des 70-jährigen Bestandsjubiläums wurde beim Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland ein Fest mit der Bevölkerung gefeiert

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39991 Tag der offenen Tür zum 70-jährigen Bestandsjubiläum des WLV Nördl. Burgenland
Eisenstadt (OTS) - 

Vor 70 Jahren startete mit dem WLV eine Erfolgsstory der öffentlichen Daseinsvorsorge. Aus diesem Anlass veranstaltete der viertgrößte Wasserversorger Österreichs einen „Tag der offenen Tür“. Die Veranstaltung wurde zum Fest mit der Bevölkerung. Der gemeinnützige Gemeindeverband steht für vorausschauende Investitionen zum Wohle der Bevölkerung und der ansässigen Betriebe. Für die Versorgungssicherheit hat der Wasserleitungsverband in den letzten 15 Jahren Ꞓ 300 Mio. in den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur investiert.

In der Zentrale in Eisenstadt (samt Schauraum, Museum, technischen Gerätschaften und Lager) und in der Außenstelle Neusiedl wurde den Gästen von fachkundigen DienstnehmerInnen des WLV über die Geschichte und Funktionsweise der Wasserversorgung im Nordburgenland berichtet. Bei den jüngsten Besuchern sorgten das anwesende Maskottchen „Tropfi“, eine Spielestation mit Riesenspielen, sowie Wasserexperimente von „Science Pool“ für Begeisterung. Unser Maskottchen „Tropfi“ hat die Kinder begrüßt und mit Tattoos, Tropfi-Schlüsselanhängern, sowie Tropfi-Wasserbällen beschenkt. Nach den informativen Führungen wurden alle BesucherInnen gut verköstigt.„Hauptziel des Tages der offenen Tür beim WLV ist es, den KundInnen zu vermitteln, welch enormer anlagentechnischer und logistischer Aufwand dahintersteckt, bis das erstklassige Trinkwasser in jeder beliebigen Menge zu Hause aus dem Wasserhahn läuft.“, so Obmann Bgm. Ernst Edelmann und der 1. Obmann Stv. Bgm. Josef Tschida unisono.“

Versorgungssicherheit ist oberstes Gebot

Wie zwar schon seit einigen Jahren und insbesondere in den letzten Wochen auch aus der medialen Berichterstattung gut erkennbar, wird die Sicherung der Wasserversorgung österreichweit aufgrund der immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen wesentlich herausfordernder. Sowohl der fortschreitende Klimawandel als auch die steigende Nutzung des Grundwassers führen zu sich ändernden Bedingungen. Trockenperioden stellen eine spezifische Herausforderung dar, da sie durch den Klimawandel häufiger und intensiver auftreten.

„Gleich vorweg, der Wasserleitungsverband ist auch in diesen ‚Ausnahmezeiten‘ gut aufgestellt und sicher unterwegs, da er seine ‚Hausaufgaben‘ rechtzeitig begonnen hat zu machen. Wir leben in einer der schwierigsten Versorgungsgebiete in Österreich. Es gibt bei uns wenig Niederschlag und sind eine stark wachsende Region. Wir haben aber unsere ‚Hausaufgaben‘ rechtzeitig gemacht. So können wir heute die Region im Norden des Landes nachhaltig mit ausreichendem und hochqualitativem Wasser versorgen und sind auch für die Zukunft gut gerüstet. Es wurden in den letzten 15 Jahren zukunftsorientiert und vorausschauend ca. Ꞓ 300 Mio. in die Wasserversorgung investiert. Gleichzeitig müssen wir diesen wichtigen Weg mit den Investitionen auch in Zukunft weiterverfolgen bzw. noch verstärken,“ so Obmann Bgm. Ernst Edelmann und der 1. Obmann Stv. Bgm. Josef Tschida unisono über die Anstrengungen zur Absicherung der Wasserversorgung im Nordburgenland. „Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland ist seit jeher ein verlässlicher Partner für die Menschen in unserer Region. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich tagtäglich für eine sichere und hochwertige Trinkwasserversorgung ein und sorgen dafür, dass wir auch in klimatisch herausfordernden Zeiten ausreichend Wasser als unser wichtigstes Lebensmittel zur Verfügung haben. Der Tag der offenen Tür ist ein schöner Anlass, um sich vor Ort von der hervorragenden und überaus wichtigen Arbeit des WLV überzeugen zu können“, so Landtagspräsidentin Mag.a Astrid Eisenkopf.

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Bgm. Ernst Edelmann
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