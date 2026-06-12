Große Feier zum 10 Jahres-Jubiläum im PBZ Wolkersdorf

St. Pölten (OTS) -

Das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf wurde vor fast genau zehn Jahren, im April 2016, am neuen Standort in der Withalmstraße bezogen - ein Grund zum Feiern. Auch Landesrätin Christian Teschl-Hofmeister ließ es sich daher nicht nehmen, persönlich an der Jubiläumsfeier des PBZ Wolkersdorf teilzunehmen: „Zehn Jahre PBZ Wolkersdorf bedeuten auch zehn Jahre verlässliche Pflege, liebevolle Betreuung und ein wunderschönes Zuhause für unsere Bewohnerinnen und Bewohnern. Hinter dieser Erfolgsgeschichte stehen vor allem die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tag für Tag mit Fachkompetenz, Herz und Menschlichkeit für die Menschen da sind. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.“

Im Namen der NÖ Landesgesundheitsagentur überbrachten Eva Friessenbichler, MBA MA MSc, Leitung Strategie und Qualität Pflege und die Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Mag. Katja Steininger, BSc die herzlichsten Glückwünsche zum zehnjährigen Bestehen des Hauses. Sie betonten die wichtige Rolle des Hauses für die Gesundheitsversorgung in der Region und dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz.

Die beiden Direktoren des Pflege- und Betreuungszentrums - Pflegedirektorin Lisa-Jessica Gettinger, MSc und der Kaufmännische Direktor Mag. Andreas Strobl - unterstrichen die Vielfalt des Alltagsangebotes für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie den Einsatz für deren Wohl. Sie hoben die zahlreichen Projekte und Innovationen im PBZ hervor - vom Garten mit einem Miniwald über das Green Cool Projekt, das mit Begrünung der Hitze entgegenwirken will, bis hin zur Teilnahme an Projekten wie z.B. Vivendi Mobil (einer digitalen Pflegedokumentationsmöglichkeit) und dem Pflegeprojekt Vietnam.

Weitere Informationen: Barbara Schindler-Pfabigan, NÖ LGA - Gesundheitsregion Weinviertel GmbH, Tel.: +43 676 858 70 38420, E-Mail: [email protected]