FPÖ-Punz: „Schach der ÖVP-Zensur! Bürger sind herzlich zur Grosz-Lesung eingeladen“

Melk/St. Pölten (OTS) -

„Wir als FPÖ setzen nun ein klares Zeichen für Meinungsfreiheit und Demokratie. Denn ein Buch, das sich kritisch mit der völlig verfehlten Migrationspolitik auseinandersetzt, einfach aus dem Sortiment der Stadtbibliothek zu streichen, ist demokratiepolitisch sehr bedenklich und eigentlich skandalös“, kündigt FPÖ Melk Bezirksparteiobmann LAbg. Richard Punz eine Lesung von Gerald Grosz aus seinem neuesten Werk „Ab nach Hause“ am Freitag, dem 19. Juni 2026, im Bezirk Melk an.

Rückblick: Nach einer Beschwerde eines Melker Stadtbibliotheksbesuchers hatte der ÖVP-Bürgermeister das Buch von Gerald Grosz „Ab nach Hause“ einfach aus dem Sortiment genommen.

„Denn eines ist klar: Zensur geht gar nicht und wir lassen uns den Mund von der ÖVP sicherlich nicht verbieten“, so Punz weiter und schließt: „Und wir haben bei der Veranstaltung am kommenden Freitag sicherlich genügend Bücher vor Ort, sodass jeder interessierte Besucher ein Exemplar erhalten kann.“