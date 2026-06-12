  • 12.06.2026, 11:44:32
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„Das Gespräch“ zum Thema „Gesundheitsreform: Bitte warten?“

Am 14. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Schumann, McDonald, Kamaleyan-Schmied und Wlattnig

Wien (OTS) - 

Löst die Regierung ihr Versprechen bald ein, die Wartezeiten beim Kassenarzt zu verkürzen und schneller Untersuchungstermine und Diagnosen zu bekommen, oder heißt es weiterhin: Bitte warten? Das Gesundheitssystem ist teuer und ineffizient. Die Kosten steigen rasant und liegen erstmals über 60 Milliarden Euro. Was läuft schief, und wie können Patientinnen und Patienten besser gelenkt und rascher versorgt werden? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 14. Juni 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Korinna Schumann
Gesundheitsministerin, SPÖ

Peter McDonald
Vorsitzender Österreichische Gesundheitskasse ÖGK

Naghme Kamaleyan-Schmied
Ärztekammer

Michaela Wlattnig
Patientenanwältin

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