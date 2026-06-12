Anmeldung für Sommerkurse der „NÖ Schwimm Kids“ startet am 15. Juni: 880 kostenlose Kursplätze an 23 Standorten verfügbar

St. Pölten (OTS) -

Wenn die Temperaturen steigen und die Sommermonate ihren Höhepunkt erreichen, zieht es viele Familien wieder in Freibäder, an Badeseen und an die Gewässer Niederösterreichs. Somit rückt auch ein Thema besonders in den Mittelpunkt: Sicherheit im Wasser. Damit Kinder unbeschwerten Badespaß erleben und sich sicher im Wasser bewegen können, setzt SPORTLAND Niederösterreich mit der landesweiten Kinder-Schwimmoffensive „NÖ Schwimm Kids“ seit Jahren ein starkes Zeichen.

„Schwimmen zu können bedeutet Sicherheit, Selbstvertrauen und Freude an Bewegung. Mit ‚NÖ Schwimm Kids‘ schaffen wir ein kostenloses Angebot, das Familien entlastet und Kindern in ganz Niederösterreich wichtige Grundkompetenzen vermittelt. Unsere Schwimmkurse leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Unfallprävention“, betont Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Am Montag, den 15. Juni 2026 startet um 13.00 Uhr die nächste Anmeldephase für die kostenlosen Schwimmkurse. Insgesamt 880 kostenlose Kursplätze an 23 Standorten in ganz Niederösterreich stehen in Kürze zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über die Projekt-Website schwimmkids.sportlandnoe.at. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung, es gilt das First-Come-First-Served-Prinzip.

Die bevorstehende Anmeldephase umfasst Kursangebote in zahlreichen Regionen Niederösterreichs: Von Edlitz und Scheiblingkirchen über St. Valentin, Pöchlarn und Melk, bis nach St. Pölten, Tulln, Krems, Bruck an der Leitha, Mistelbach und Eggenburg. Damit wird ein breites regionales Angebot geschaffen, das Familien in vielen Teilen des Landes den Zugang zu qualitätsvollen Schwimmkursen erleichtert.

Die Initiative „NÖ Schwimm Kids“ wurde im Jahr 2024 ins Leben gerufen, um der steigenden Zahl an Nichtschwimmern speziell in jungen Jahren gezielt entgegenzuwirken. Die Kurse richten sich ausnahmslos an Kinder ohne Vorkenntnisse im Alter von fünf bis zehn Jahren mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich.

„Aufgrund der großen Nachfrage und hohen Auslastung in den vergangenen Projektphasen war es uns besonders wichtig, die Initiative von Sportland Niederösterreich auch 2026 fortzuführen und weiter auszubauen. Wir wollen, dass jedes Kind in Niederösterreich schwimmen kann – das ist nicht nur Freizeitspaß, sondern auch ein entscheidender Beitrag zur Sicherheit. ‚NÖ Schwimm Kids‘ bietet dafür den idealen Start. Mein besonderer Dank gilt allen Schwimmtrainern, die mit ihrem Einsatz Kurs um Kurs dazu beitragen, dass Kinder Vertrauen ins Wasser gewinnen und sich sicher darin bewegen können“, so Birgit Fürnkranz-Maglock, Präsidentin NÖ Landesverband im Schwimmen.

Insgesamt sind für das laufende Projektjahr 160 kostenlose Schwimmkurse für 1.280 Kinder geplant. Jeder Kurs besteht aus zehn Einheiten zu je 45 Minuten. Betreut werden die Teilnehmenden in Kleingruppen von acht Kindern pro Schwimmtrainer. Sowohl die Kurskosten als auch der Eintritt werden zur Gänze von SPORTLAND Niederösterreich übernommen. Voraussetzung für die vollständige Kostenübernahme ist, dass mindestens die Hälfte der Kurseinheiten absolviert wird.

Im Mittelpunkt des Schwimmunterrichts stehen Wassergewöhnung und Wasserbewältigung: Die Kinder sollen lernen, sich ohne Auftriebshilfe so im Wasser zu bewegen, dass sie etwa nach einem Sturz ins Wasser sicher zurückschwimmen und sich selbstständig aus dem Wasser retten können. Je nach individuellem Lernfortschritt kann im Rahmen der Kurse auch mit dem Erlernen grundlegender Schwimmtechniken begonnen werden.

Im Rahmen der Aktion „NÖ Schwimm Kids“ werden keine Schwimmabzeichen ausgestellt. Um die Schwimmtechniken tiefgreifend zu festigen und nachhaltig zu automatisieren, wird empfohlen, dass die Kinder im Anschluss weiterführende Kurse bei zertifizierten Organisationen wie Schwimmvereinen oder der Wasserrettung besuchen.

Weitere Informationen: Patrick Pfaller Leitung Presse & Kommunikation, SPORTLAND Niederösterreich, Tel.: +43 676 812 19876, E-Mail: [email protected]