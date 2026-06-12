FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Eröffnungsspiel knackt die Million

Wien (OTS) -

Erster WM-Tag und gleich wird im ORF die Million geknackt! Das gestrige (11. Juni 2026) turbulente Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika ließen sich live in ORF 1 (in Halbzeit 1) bis zu 1,091 Millionen Fans und im Schnitt 1,018 Millionen bei 41 Prozent Marktanteil nicht entgehen, in den jungen Zielgruppen (E–49 bzw. E–29 Jahre) wurden 57 bzw. 76 Prozent Marktanteil erreicht.

Weiter geht es mit der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF am Sonntag, dem 14. Juni, mit zwei Top-Spielen zur besten Sendezeit: Um 19.00 Uhr trifft Deutschland in Houston auf Curaçao, das „WM-Studio“ mit Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz öffnet um 17.35 Uhr. Das Kommentatoren-Duo heißt Dietmar Wolff und Helge Payer.

Um 22.00 Uhr startet mit Niederlande – Japan in Dallas das nächste Topspiel, das WM-Studio bleibt in der selben Besetzung durchgehend live on air. Das Kommentatoren-Duo bilden Thomas König und Helge Payer.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.05 Uhr in ORF 2, gehostet von Christian Diendorfer und Michael Liendl. Bereits ab 6.30 Uhr steht bis 8.30 Uhr im Halbstunden-Takt ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM-Update“ auf dem Programm.

Auch Top Streaming-Nutzung beim Eröffnungsspiel

Großes Publikumsinteresse fanden auch die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms am gestrigen Eröffnungstag: Mit einer Durchschnittsreichweite von 139.000 war der Stream der 1. Halbzeit Mexiko – Südafrika der bisher stärkste im heurigen Jahr. Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF von/zur WM vom 11. Juni 2026 (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) in Österreich bisher zusammen 21,5 Millionen Nutzungsminuten, 1,4 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 391.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.