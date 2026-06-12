Klimawandel: Jahrelanges Rätsel nach Ursache des Temperaturanstiegs durch Studie geklärt

Graz (OTS) -

Eine eben veröffentlichte Forschungsarbeit (veröffentlicht auf der Wissenschafts-Plattform Zenodo unter https://doi.org/10.5281/zenodo.20572759) des in Graz lebenden Physikers Radko Pavlovec stellt einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Energieungleichgewichtes der Erde (Earth Energy Imbalance, EEI) und der gemessenen Durchschnittstemperatur (Global Surface Average Temperature, GSAT) auf der Erde fest. In der nunmehr vorliegenden Studie wird das jahrelange Rätsel um die Diskrepanz zwischen dem Anstieg der Earth´s Energy Imbalance (EEI) um 40% und die weitaus geringere Zunahme des RF-Antriebs durch Treibhausgasemissionen (Effective radiative Forcing, ERF) um 14% geklärt, deren enorme Differenz auch im gestern veröffentlichten IGCC-Report angesprochen wurde, aber nicht erklärt werden konnte.

In der Studie zeigt sich, dass die Temperatur einen quadratischen Term der Zeitabhängigkeit aufweist und dass der bisher für Prognosen verwendete lineare Zusammenhang zwischen kumulierten CO 2 -Emissionen und dem Temperaturanstieg nicht mehr als gültig angesehen werden kann. Die im Rahmen der Studie abgeleitete repräsentative Temperaturfunktion ermöglicht die exakte Darstellung der bisherigen Entwicklung sowie eine valide Prognose der künftigen Temperatur-Entwicklung. Die Analyse der EEI-Entwicklung hat gezeigt, dass der Rückgang der Erd-Albedo (Rückstrahl-Vermögen der Erde) bereits ab dem Jahr 2000 zum führenden Antrieb der Erd-Erhitzung wurde. Die Anwendung der Temperaturfunktion zeigt, dass wesentliche Temperaturgrenzen wie die 2 Grad Celsius-Grenze bereits 2034 und damit bedeutend früher überschritten werden als im IPPC-Bericht AR6 erwartet (2047). Dies hat zur Konsequenz, dass die aktuellen Klimamodelle entsprechend überarbeitet werden müssen. Die in der Studie festgestellte massive Beschleunigung des Temperaturanstiegs erfordert sowohl eine möglichst rasche Dekarbonisierung als auch zusätzliche Maßnahmen zur Albedo-Erhöhung, um die Temperatur zu stabilisieren.

Download-Link zur Studie: https://doi.org/10.5281/zenodo.20572759

„Mir ist aufgefallen, dass sich die tatsächliche Temperaturentwicklung immer weiter von den IPCC-Prognosen (AR5 und AR6) entfernt. Mit Hilfe der im Rahmen der Studie ermittelten repräsentativen Temperaturfunktion T CS kann die Frage nach der Beschleunigung des Temperaturanstieges in den Jahren 2023-2024, die in den letzten Monaten Gegenstand von Studien und Diskussionen war, eindeutig beantwortet werden“, so Studien-Autor Pavlovec.

Radko Pavlovec

Radko Pavlovec, geboren 1962 in Tschechien, studierte Technische Physik an der Technischen Universität Wien. Er war für diverse NGO`s im Energiebereich sowie von 1998 bis 2010 als Anti-Atom-Beauftragter des Landes Oberösterreich tätig. Seit 2012 betreibt er systematische wissenschaftliche Forschung im Bereich Klimastabilisierung und Erd-Erhitzung.