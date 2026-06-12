Herausragende Bauprojekte mit „Goldener Kelle“ ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) -

Die „Goldene Kelle“, hohe Auszeichnung des Landes Niederösterreich für herausragende Baugestaltung und ausgewogene Einfügung in das Orts- und Landschaftsbild, erging unlängst im Stiftskeller in Klein-Mariazell an sieben Preisträgerinnen und Preisträger. Überreicht wurden die Trophäen von LH Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf und Baudirektorin DI Dr.in Christine Pennerstorfer im Stiftskeller von Klein Mariazell, der selbst zu den diesjährigen Preisträgern zählte. „Jeder Neubau und jede Revitalisierung alter Bausubstanzen verändern das Gesicht unserer Heimat. Ein Verständnis und Augenmerk auf gute Architektur und Baukultur sind dabei wichtig, um unsere Heimat in die richtige Richtung zu gestalten. Die Gewinnerprojekte stehen allesamt für Mut, Tatkraft und Erneuerung und zeigen auch das hervorragende professionelle Können des heimischen Handwerks. Mit der Aktion Niederösterreich GESTALTEN möchten wir Menschen, die ihre Heimat gerne aktiv mitgestalten, Verantwortung übernehmen und mit großem Engagement neue Wege beschreiten nicht nur mit Bauberatungen unterstützen, sondern auch einladen sich inspirieren und anregen zu lassen“, so Pernkopf.

Ob Neubau, Umbau oder sanierter Altbau, die im Niederösterreich GESTALTE(N) Magazin präsentierten Projekte stellen stets herausragende Bauten der niederösterreichischen Baukulturlandschaft dar. Im Rahmen des Architekturwettbewerbes um die „Goldene Kelle“ wählen die Leserinnen und Leser des Magazins unter den im Laufe eines Jahres vorgestellten 20 Beispielen ihre persönlichen Favoriten und küren damit die alljährlichen Gewinnerprojekte.

Zu den insgesamt sieben Gewinnern zählten diesjährig: das Refugium Wexlnest in St. Corona am Wechsel, das Winzerhaus in Imbach, die Nachmittagsbetreuung in Retz, das Wohnhaus in Arbesbach, der Stiftskeller in Klein-Mariazell, das Bauernhaus in Tulbing, der Schüttkasten in Niedergrünbach

Weitere Informationen: DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, Tel.: +43 2742 9005 – 12704, Mobil: +43 676 812 15283, E-Mail: [email protected]