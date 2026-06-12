Natur- und Erlebnispark Sonnenland: Entdecken. Bewegen. Erleben.

Wien (OTS) -

In Simmering wurde am Freitag der Natur- und Erlebnispark Sonnenland von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Sportstadtrat Peter Hacker und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart eröffnet. Die neue öffentliche Anlage verbindet Bewegung, Erholung, Naturerlebnis und gemeinschaftliches Miteinander. Die Planungen und die Finanzierung des Bewegungs- und Erlebnisparks sowie der Naturbereiche erfolgten in enger Abstimmung zwischen Sport Wien – MA 51, dem Bezirk Simmering und dem Wiener Klimateam.

Ein Park für Mensch und Natur

Auf dem Areal am Werkstättenweg stehen moderne Bewegungsangebote, naturnahe Erholungsflächen, inklusive Spielmöglichkeiten sowie gemeinschaftlich genutzte Gartenbereiche zur Verfügung. Das Projekt vereint die ursprünglich geplante Errichtung eines Motorik- und Bewegungsparks durch Sport Wien mit einer Idee aus dem Wiener Klimateam. 2022 hatten Simmeringerinnen und Simmeringer beim Beteiligungsprojekt die Umgestaltung des Areals zu einem Naturpark vorgeschlagen. Durch die Bündelung beider Vorhaben entstand ein innovatives Gesamtkonzept mit vielfältigem Mehrwert für Mensch und Natur.

„Das Sonnenland zeigt, was das Wiener Klimateam leisten kann: Eine Idee aus der Nachbarschaft wird durch Bürger*innen-beteiligung und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu einem Vorzeigeprojekt, das Natur, Bewegung und Gemeinschaft vereint“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Wir haben hier aus einer Gstettn einen schönen Ort gemacht, den alle Generationen nutzen können – zur Bewegung, zum Spielen und zum Garteln. Besonders die Kinder werden mit dem Bewegungspark und den vielen Geräten eine große Freude haben“, sagt Sportstadtrat Peter Hacker.

Bewegungsangebote, Natur und Gemeinschaft vereint

Herzstück der Anlage ist der neue Bewegungspark für alle Altersgruppen mit Angeboten wie barrierefreien Spielgeräten, Labyrinthen und einer Calisthenics-Insel. Eine Wiesenfläche lädt zum Spielen, Picknicken, Entspannen oder Yoga ein. Barfußweg, Klang- und Geschicklichkeitselemente sowie die „Different Walk“-Strecke sprechen die Sinne an und fördern gemeinsam mit Balancier- und Kletterelementen Kraft, Koordination und Beweglichkeit.

Ergänzt werden die Bewegungsflächen durch einen naturnahen Erlebnisraum mit Totholzhaufen sowie Wildstauden- und Strauchpflanzungen, die wertvolle Lebensräume für Tiere schaffen und zugleich Erholung inmitten der Stadt ermöglichen. Ein Verein aus der Nachbarschaft betreut zudem den Gemeinschaftsgarten. Der nicht öffentlich zugänglicher Wildnisbereich dient als Rückzugsraum für Flora und Fauna.

„Mit dem Natur- und Erlebnispark Sonnenland ist in Simmering ein Ort entstanden, der Bewegung, Natur und Gemeinschaft verbindet. Besonders freut mich, dass dieses Projekt gemeinsam mit den Bürger*innen entwickelt wurde und nun Menschen aller Generationen zugutekommt“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

„Dieser neue Park für Simmering ist ein starkes Beispiel dafür, wie moderne, vielseitige Bewegungsräume für alle Wiener*innen aussehen können. Großzügige Flächen ermöglichen ein gemeinsames Entdecken“, sagt Anatol Richter, Abteilungsleiter von Sport Wien.

„Eine Idee aus dem Bezirk wurde gemeinsam mit Bewohner*innen und Expert*innen der Stadt partizipativ zu einem naturnahen, bewegungs- und begegnungsfreundlichen Ort entwickelt. Das Projekt stärkt das soziale Miteinander im Grätzl“, ergänzt Herbert Ritter, Abteilungsleiterin-Stellvertreter der Abteilung Energieplanung.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Wiener Klimateam

Die Idee zur naturnahen Weiterentwicklung des Sonnenlandes entstand im Rahmen des Wiener Klimateams. Nach der Einreichung durch Bürger*innen wurde das Projekt gemeinsam mit Expert*innen der Stadt Wien und Vertreter*innen des Bezirks weiterentwickelt und schließlich von einer Bürger*innen-Jury zur Umsetzung ausgewählt.

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung in der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien und wurde 2022 ins Leben gerufen. Seither wurden über 5.000 Ideen in 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 75 Projekte entwickelt wie etwa die Umgestaltung des Vorplatzes der U3-Endstation Ottakring oder des Schlingermarkts, Angebote zur Fahrradreparatur sowie Infoabende für Energiegemeinschaften. Aktuell sind die Josefstadt und Penzing Klimateam-Bezirke. Alle Informationen sind unter https://klimateam.wien.gv.at zu finden.