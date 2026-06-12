Grüne Landessprecherin Helga Krismer startet Gesundheitstour „Rettet unsere Gesundheit" durch Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Helga Krismer, Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, hat ihre landesweite Gesundheitstour gestartet. Den Auftakt machten die Regionen Hollabrunn und Retz im Weinviertel – zwei Gebiete, die von den geplanten Einschnitten im Rahmen des „Gesundheitschaos 2040+" besonders hart betroffen sind. Die Landesregierung aus ÖVP, FPÖ und SPÖ hat mit ihren Plänen massive Verunsicherung ausgelöst: bei der Bevölkerung, bei Gesundheitseinrichtungen und Beschäftigten und bei Gemeinden. „Ein Jahr nach Bekanntwerden der Pläne gibt es noch immer keine konkreten Antworten – nur Mauern. Die Grünen Niederösterreich sind die einzige Partei, die dieses Gesundheitschaos von Beginn an klar benannt und abgelehnt hat“, so Helga Krismer.

Zuhören statt diktieren

„Die Landesregierung von ÖVP-FPÖ-SPÖ unterstützt von den NEOS diktiert ein Gesundheitschaos von ihrem Elfenbeinturm in St. Pölten aus – ohne dabei auf diejenigen zu achten, um die es geht: die Menschen. Wir machen das anders! Wir gehen direkt in die betroffenen Gemeinden und Städte, sprechen mit Bürger*innen, Patient*innen, Angehörigen, Ärzt*innen, Pflegekräften, Sanitäter*innen, politischen Vertreter*innen und weiteren Expert*innen. Wir hören zu und sammeln Erfahrungen, Sorgen und Verbesserungsvorschläge der Menschen symbolisch in einem Arztkoffer. Damit bringen wir die Stimmen der Menschen endlich dorthin, wohin sie gehören – in den Mittelpunkt der politischen Debatte um ein faires Gesundheitssystem in Niederösterreich“, erklärt Helga Krismer.

Petition und Widerstand

In den kommenden Wochen werden Helga Krismer und die Grünen Niederösterreich Menschen in weiteren Gemeinden und Städten besuchen, etwa Klosterneuburg und Purkersdorf kommende Woche.

„Wir kämpfen für ein Niederösterreich, in dem jeder Mensch – egal ob in der Stadt oder in der entlegensten Region – rasch, sicher und gut medizinisch versorgt wird. Damit wir auch in NÖ auf unser Gesundheitssystem wieder vertrauen können, stehen wir an der Seite der Menschen und fordern Transparenz und Antworten von der Landesregierung", bekräftigt Helga Krismer.

Der Widerstand wird auch weiterhin über die Petition https://rettet-unsere-gesundheit.at/ gebündelt.