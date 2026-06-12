„Daheim – das Volksgruppenmagazin“ über 50 Jahre Volksgruppengesetz

Wien (OTS) -

Marin Berlakovich präsentiert „Daheim – das Volksgruppenmagazin“ am Sonntag, dem 14. Juni 2026, um 13.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

50 Jahre Volksgruppengesetz: Fortschritt oder Fehler?

1976 verabschiedet die Regierung unter Bundeskanzler Bruno Kreisky das Volksgruppengesetz. Es sollte die Rechte der slowenischen und kroatischen Volksgruppen in Österreich gesetzlich absichern und Konflikte rund um Volksgruppenrechte entschärfen. Doch schon damals regt sich Widerstand: Viele Angehörige der Volksgruppen kritisieren das Gesetz als unzureichenden Kompromiss. Besonders die sogenannte „Volkszählung besonderer Art“ sorgt für Proteste und Boykotte. Fast 50 Jahre später sind viele Forderungen weiterhin offen. Zeitzeugen und Angehörige der Volksgruppen ziehen nun Bilanz und diskutieren über Reformen, Rechte und Minderheitenschutz. Ein Bericht von Samuel Mago.

Dazu ein Interview mit der ehemaligen Grünen-Nationalratsabgeordneten Terezija Stoisits.

Terror in Österreich: Wo waren Sie, als die Bomben detonierten?

Das Bombenattentat von Oberwart am 4. Februar 1995 gilt bis heute als das schwerste rechtsextreme Terrorattentat der Zweiten Republik. Vier Roma – Erwin Horvath, Karl Horvath, Peter Sarközi und Josef Simon – werden durch eine Sprengfalle ermordet. Der Anschlag erschüttert ganz Österreich und löst in der Roma-Community Angst und Unsicherheit aus. Der Musiker Harri Stojka erinnert sich in der Daheim-Serie „Wo waren Sie, als ..?“ an diese Zeit. Ein Bericht von Clara Akinyosoye.

„Wie sagt man ..?“

In der Serie „Wie sagt man ..?“ treffen einander sechs junge Menschen aus den sechs autochthonen Volksgruppen Österreichs und sind für den ORF gewissermaßen als lebende Wörterbücher, die sich miteinander austauschen, im Einsatz. Dieses Mal geht es um Getränke.