- 12.06.2026, 10:30:02
- /
- OTS0059
AVISO: 180. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer, 18. Juni 2026
Arbeitnehmer:innenparlament tagt in Graz
Am Donnerstag, 18. Juni 2026, findet in Graz die 180. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer statt. Bundesministerin Korinna Schumann wird die Delegierten begrüßen, Journalist und Buchautor Robert Misik wird einen Vortrag zum Thema Populismus und Fake News halten. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen weiters Anträge und der Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl.
Bitte merken Sie vor:
180. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer
Donnerstag, 18. Juni 2026
Arbeiterkammer Steiermark, Kammersaal
Hans-Resel-Gasse 6-14, 8020 Graz
Wir bitten Medienvertreter:innen um Anmeldung an [email protected]
Die Hauptversammlung ist das höchste Gremium der Bundesarbeitskammer. Sie besteht aus den neun AK Präsident:innen und weiteren 58 Kammerrät:innen aus allen Bundesländern, bestimmt den interessenpolitischen Kurs der Arbeiterkammer. Sie tagt zwei Mal jährlich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Wien
Nani Kauer, MA
Telefon: 06646145915
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW