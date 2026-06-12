  • 12.06.2026, 10:30:02
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  • OTS0059

AVISO: 180. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer, 18. Juni 2026

Arbeitnehmer:innenparlament tagt in Graz

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, findet in Graz die 180. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer statt. Bundesministerin Korinna Schumann wird die Delegierten begrüßen, Journalist und Buchautor Robert Misik wird einen Vortrag zum Thema Populismus und Fake News halten. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen weiters Anträge und der Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl.

Bitte merken Sie vor:

180. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer

Donnerstag, 18. Juni 2026

Arbeiterkammer Steiermark, Kammersaal

Hans-Resel-Gasse 6-14, 8020 Graz

Wir bitten Medienvertreter:innen um Anmeldung an [email protected]

Die Hauptversammlung ist das höchste Gremium der Bundesarbeitskammer. Sie besteht aus den neun AK Präsident:innen und weiteren 58 Kammerrät:innen aus allen Bundesländern, bestimmt den interessenpolitischen Kurs der Arbeiterkammer. Sie tagt zwei Mal jährlich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien
Nani Kauer, MA
Telefon: 06646145915
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

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