Jüdisches Museum Wien zeigt im Project Space: Über die jüdische Perücke

Wien (OTS) -

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert im Project Space in einer Installation den Film Über die jüdische Perücke der österreichischen Regisseurin Anja Salomonowitz.

In ihrem hier erstmals gezeigten Film nähert sich Anja Salomonowitz der Perücke als einem Objekt jüdisch-religiöser Praxis, das weit über seine äußere Erscheinung hinausweist. Orthodoxe Jüdinnen bedecken nach der Hochzeit ihre Haare in der Öffentlichkeit traditionell unter anderem mit einem Kopftuch (Tichel) oder einer Perücke, dem sogenannten Scheitel. Da diese Perücken oft kaum von natürlichem Haar zu unterscheiden sind, rufen sie häufig Neugier, aber auch Missverständnisse hervor.

Salomonowitz begegnet dem Thema mit Offenheit und Sorgfalt: In Gesprächen mit einer Wiener Perückenmacherin sowie mit Frauen, die selbst eine Perücke tragen, entstehen vielschichtige Einblicke in persönliche Beweggründe, religiöse Überzeugungen und individuelle Lebenswelten Wiener Jüdinnen – jenseits von Klischees und Vereinfachungen.

Die Präsentation im Project Space ist als raumgreifende Installation konzipiert, die eine kinematografische Atmosphäre erzeugt: Ein gestalteter Paravent gliedert den Raum, dahinter entfaltet sich eine intime Sitzsituation, die zum konzentrierten Schauen einlädt.

Das Projekt verbindet persönliche Erzählungen mit religiösen und kulturellen Kontexten und eröffnet differenzierte Perspektiven auf ein Thema, das im öffentlichen Diskurs häufig verkürzt oder stereotyp dargestellt wird.

Anja Salomonowitz lebt und arbeitet in Wien. Ihre Filme wurden international ausgezeichnet, zuletzt ihr Spielfilm Mit einem Tiger schlafen.

11. Juni 2026 – 12. Oktober 2026

JMW Dorotheergasse | Kuratiert von Daniela Pscheiden

CREDITS

Konzept und Regie: Anja Salomonowitz

Kamera, Licht und Ton: Martin Putz

Schnitt und Musik: Anna Bauer

Ausstattung: Andreas Ertl, Stefan Steiner

Interviews: Jael Loutati, Michelle Plishtiev, Anat und Judit Sadikov, Daniela Yampolsky

Perückenherstellung: Sofia Kamennykh, Gabi Radulovic

Kuratorin: Daniela Pscheiden

Gestaltung: stef.and.reas PRODUCTION DESIGN and PRODUCT DESIGN

Grafik: solo ohne – Studio für Gestaltung

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.



