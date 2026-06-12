- 12.06.2026, 10:11:02
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Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 13.6.
NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag, den 13. Juni bei Viktoria Waldegger „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
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