  • 12.06.2026, 10:05:32
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Tierische Modenschau begeistert 150 Gäste

Mode für den guten Zweck: Schüler:innen sammelten 1.500 Euro für Tierheim

Vösendorf/Mödling/Wien (OTS) - 

Animalia – lateinisch für „Tiere“ – war in dieser Woche das Highlight für alle, die Mode, Nachhaltigkeit und Tierschutz verbinden möchten. Rund 150 Gäste kamen zur Benefiz-Modenschau, die gemeinsam mit der Höheren Lehranstalt für Mode Mödling (MODE Mödling) umgesetzt wurde. Die Veranstaltung verband Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement zugunsten der Tiere im Tierschutzhaus in Vösendorf.

Im Zentrum stand eine kreative Modenschau der Schüler:innen der MODE Mödling. Einzigartig war das Upcycling: Stofftiere vom Flohmarkt von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein erhielten durch die jungen Designer:innen ein zweites Leben. Die alten Plüschtiere wurden kreativ in die Entwürfe integriert und zu tierisch-modischen Kreationen verarbeitet. So zeigten die Schüler:innen, wie Nachhaltigkeit und Mode zusammenpassen.

Für Stimmung sorgte eine Live-Band. Alle Kleider konnten bei einer Live-Kleiderversteigerung verkauft werden.

Insgesamt konnten knapp 1.500 Euro gesammelt werden. Der gesamte Erlös kommt den Tieren im Tierschutzhaus Vösendorf zugute – dem größten Tierheim Österreichs.

Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein dankt allen Gästen, Unterstützer:innen, den Schülerinnen und Schülern der MODE Mödling sowie allen Helfer:innen.

Fotos (honorarfrei)
Gruppenfoto

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Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 069916604075
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