- 12.06.2026, 10:00:11
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- OTS0053
Volksbegehren Juni 2026 – Eintragungszeitraum beginnt am Montag
Unterschrift österreichweit in einem beliebigen Eintragungslokal oder online möglich
Vom 15. bis 22. Juni 2026 findet österreichweit der vom Bundesminister für Inneres festgelegte gemeinsame Eintragungszeitraum für folgende Volksbegehren statt:
- Karfreitag-Feiertag für Alle
- Polizei – kritischer Personalmangel
- Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl
- GRATIS Verhütung
- Transparenz im Parlament
In diesem Zeitraum können die Stimmberechtigten eines oder mehrere dieser Volksbegehren
- in jedem Eintragungslokal in ganz Österreich oder
- online mit ID Austria auf bmi.gv.at/volksbegehren
unterschreiben.
Wurde ein Volksbegehren bereits in der ersten Phase (Einleitungsverfahren) unterstützt, wird diese Unterschrift angerechnet. Eine erneute Unterschrift desselben Volksbegehrens ist nicht möglich. Volksbegehren, die noch nicht unterstützt wurden, können im Eintragungszeitraum unterschrieben werden.
Öffnungszeiten der Wiener Eintragungslokale
Die Wiener Eintragungslokale sind im Eintragungszeitraum zu folgenden Zeiten geöffnet:
- Montag, 15. Juni 2026, 8 bis 16 Uhr
- Dienstag, 16. Juni 2026, 8 bis 16 Uhr
- Mittwoch, 17. Juni 2026, 8 bis 16 Uhr
- Donnerstag, 18. Juni 2026, 8 bis 20 Uhr
- Freitag, 19. Juni 2026, 8 bis 18 Uhr
- Montag, 22. Juni 2026, 8 bis 19 Uhr
Für die Abgabe der Unterschrift in einem Eintragungslokal ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis, zum Beispiel Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Studierendenausweis, erforderlich.
Über die Standorte und die Barrierefreiheit der Eintragungslokale informieren:
- Internet: wien.gv.at/volksbegehren
- Stadtservice: Telefon 01/4000-4001 (Montag bis Freitag von 7:30 bis 17 Uhr)
- Kundmachungen in allen Amtshäusern
Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die kein Eintragungslokal persönlich aufsuchen können, ist der Besuch durch eine mobile Eintragungsstelle an einer privaten Adresse möglich. Dieser Besuch muss beim zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes beantragt werden.
Die Stadt Wien bietet im Internet umfangreiche Informationen rund um die Volksbegehren unter wien.gv.at/volksbegehren an. Hier findet man unter anderem auch die genauen Wortlaute der Volksbegehren.
Rückfragen & Kontakt
Ulrike Kuzaj-Sefelin
Magistratsabteilung 62 - Zentrale Wiener Wählerevidenz
Telefon: +43 1 4000 89439
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gv.at/wahlen
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