Am 14. Juni ist Vatertag: Moderne Väter, starke Familien

St. Pölten (OTS) -

Zum Vatertag am 14. Juni wird die Rolle der Väter in den Mittelpunkt gerückt. „In einer Zeit, in der Familien vielfältiger und Aufgaben komplexer werden, beweisen Papas und im Allgemeinen männliche Bezugspersonen täglich, wie wichtig ihre Präsenz, Fürsorge und Verlässlichkeit in der Familie sind. Väter in Niederösterreich übernehmen heute mehr Verantwortung denn je. Die partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit ist längst kein Zukunftsmodell mehr, sondern gelebte Realität in vielen Haushalten“, ist Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überzeugt.

Besonders hervorzuheben sei die Vorbildwirkung, die Väter durch ihr Handeln ausstrahlen: Kinder lernen von ihnen viele Werte, auf die es ankommt. „Jeder Papa, der Zeit schenkt, zuhört, begleitet und unterstützt, prägt die nächste Generation nachhaltig. Zum Vatertag spreche ich daher allen Vätern ein herzliches Dankeschön aus: für ihre Geduld, ihre Stärke und ihre Zuwendung. Für all die Momente, die oft unsichtbar bleiben – und doch den Unterschied ausmachen.“

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]