Neue 48er-Werbekampagne zur Fußball-WM: „Chef-Trenner“ Herbert Prohaska gibt Tipps für ein sauberes Wien

Wien (OTS) -

Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft startet die 48er mit ihrer neuen Sauberkeitskampagne eine breit angelegte Informationsoffensive für mehr Sauberkeit in der Stadt. Im Mittelpunkt steht dabei Fußballlegende Herbert Prohaska, der als humorvoller „Chef-Trenner“ in seiner unverwechselbaren Art klare Botschaften für ein sauberes Wien vermittelt.

Ob liegen gelassener Hundekot, achtlos weggeworfene Zigarettenstummel, illegal abgestellter Sperrmüll oder sonstiges Littering: Die neue Kampagne erinnert daran, dass Sauberkeit nur gemeinsam funktioniert und Jede und Jeder einen Beitrag leisten muss. „Sog’ ma amal so: Wenn jeder seinen Dreck einfach liegen lässt, dann schaut’s irgendwann aus wie nach einer Verlängerung im Gatsch. Beim Fußball musst auch zusammenspielen – und bei der Sauberkeit in Wien genauso“, so Herbert Prohaska zur Kampagne.

Das Wiener Reinhaltegesetz verbietet das Verunreinigen von Straßen, öffentlich zugänglichen Grünflächen und Wasserflächen in Wien. Verstöße werden konsequent geahndet: Für weggeworfenen Müll oder Zigarettenstummel werden Organstrafverfügungen von 70 Euro verhängt, illegale Sperrmüllablagerungen kosten sogar ab 600 Euro. Kontrolliert wird dies durch die WasteWatcher der Stadt Wien.

Für ein sauberes Wien müssen alle mitspielen

Gemeinsam mit „Chef-Trenner“ Herbert Prohaska setzen die 48er einmal mehr ein klares Zeichen: „Für ein sauberes Wien müssen alle mitspielen. Mit der Kampagne wollen wir Bewusstsein schaffen und dazu motivieren, die zahlreichen Entsorgungsmöglichkeiten in Wien auch tatsächlich zu nutzen“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Denn Ausreden gelten nicht: In Wien stehen 21.800 Papierkörbe mit Ascherohren, 1.200 freistehende Ascherohre sowie 4.200 Hundekotsackerl-Spender zur Verfügung. Sperrmüll kann zudem kostenlos montags bis samstags von 7 bis 18 Uhr auf einem der 13 Mistplätze entsorgt werden. „Die neue Kampagne zeigt, dass Sauberkeit Teamarbeit ist, wie im Fußball. Wien zählt zu den saubersten Städten der Welt – und das soll auch so bleiben.

„Dafür braucht es nicht nur den täglichen Einsatz der 48er-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Mithilfe aller Wienerinnen und Wiener“, so der Klimastadtrat. „Eine saubere Stadt bedeutet Lebensqualität für alle. Sauberkeit im öffentlichen Raum kann nur funktionieren, wenn jede und jeder Einzelne Verantwortung übernimmt.“

Die von der Agentur Unique entwickelte und umgesetzte Kampagne ist ab 11. Juni während der Fußball-WM in der ganzen Stadt präsent – auf Plakaten, Citylights und Infoscreens, in Magazinen und Tageszeitungen, online, auf Social Media und auf Müllfahrzeugen sowie mit Hörfunkspots im Radio.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48