Österreich-Premiere: RWA eröffnet erste netzgekoppelte Agri-PV-Anlage über Weinreben

Korneuburg/Gaiselberg (OTS) -

Wie lassen sich hochwertige Lebensmittelproduktion und erneuerbare Energiegewinnung auf derselben Fläche erfolgreich vereinen? Die RWA Raiffeisen Ware Austria gibt darauf gemeinsam mit regionalen Winzerbetrieben und Partnern aus Wissenschaft und Energiewirtschaft eine innovative Antwort. Mit der Inbetriebnahme der ersten netzgekoppelten Agri-Photovoltaik-Anlage über Weinreben in Österreich entsteht in Gaiselberg (Niederösterreich) ein zukunftsweisendes Pilotprojekt, das nachhaltige Stromerzeugung, moderne Speichertechnologie und klimafitten Weinbau miteinander verbindet.

Die Agri-PV-Anlage umfasst 2.560 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 921,6 kWp und erzeugt jährlich rund 965.600 Kilowattstunden erneuerbaren Strom. Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 350 Haushalten. Gleichzeitig werden etwa 342 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart. Ein integrierter Batteriespeicher verschiebt jährlich rund 150.000 Kilowattstunden Energie zeitlich und trägt durch seinen netzdienlichen Betrieb zur Stabilisierung des Stromnetzes bei.

„Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, gleichzeitig Lebensmittel zu produzieren und die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen. Das Agri-PV-Projekt in Gaiselberg ist hier nicht nur ein technisches Vorzeigeprojekt, sondern auch ein wichtiger Schritt hin zu einer resilienten und nachhaltigen Landwirtschaft. Die Anlage verbindet moderne Energiegewinnung mit hochwertigem Weinbau und schafft wertvolle Erkenntnisse für die Landwirtschaft der Zukunft“, betont Christoph Metzker, Vorstandsdirektor der RWA Raiffeisen Ware Austria.

„Mit unseren bisherigen Agri-PV-Projekten haben wir bereits gezeigt, wie sich landwirtschaftliche Nutzung und erneuerbare Energieerzeugung erfolgreich kombinieren lassen. Mit der ersten netzgekoppelten Agri-PV-Anlage über Weinreben in Österreich schlagen wir nun ein neues Kapitel auf. Das Projekt in Gaiselberg ermöglicht es uns, gemeinsam mit Winzern und Wissenschaft neue Erkenntnisse für einen klimafitten und zukunftsorientierten Weinbau zu gewinnen“, ergänzt Oliver Eisenhöld, Geschäftsfeldleiter Energie in der RWA.

4.500 Rebstöcke unter Solarmodulen

Unter den Solarmodulen werden die Rebsorten Weißburgunder, Grüner Veltliner sowie die pilzwiderstandsfähige Sorte Souvignier Gris kultiviert. Insgesamt sind rund 4.500 Rebstöcke in das Projekt eingebunden, die rund 5.000 Liter Wein erzeugen. Ziel ist es, die Auswirkungen der teilweisen Beschattung auf Wachstum, Ertrag und Weinqualität wissenschaftlich zu untersuchen.

Obwohl die vollständige Montage der Module erst nach der Blüte des vergangenen Jahres abgeschlossen wurde und daher noch keine belastbaren Aussagen zur Weinqualität möglich sind, zeigen sich bereits erste interessante Entwicklungen. Die Agri-PV-Anlage bietet das Potenzial, die Reben vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und Sonnenbrand zu schützen. Auch mögliche Auswirkungen auf Säurestruktur, Reifeverlauf und Krankheitsdruck werden in den kommenden Jahren untersucht.

„Die ersten Unterschiede sind bereits sichtbar. Besonders auffällig waren die kräftigere Entwicklung der Triebe und die längere Grünphase der Blätter im Herbst. Diese Beobachtungen lassen darauf schließen, dass die Reben unter den Modulen länger aktiv bleiben und mehr Reservestoffe einlagern können. Ob sich diese Effekte auch in der Trauben- und Weinqualität widerspiegeln, werden die kommenden Jahre zeigen“, so Herbert Schödl vom Weingut Schödl. Hannes Schweighofer vom Weingut Schweighofer ergänzt: „Aus Sicht der Praxis ist vor allem interessant, wie sich die Anlage auf Trockenstress und Krankheitsdruck auswirkt. Wenn die Reben ausgeglichener wachsen und die Reife langsamer verläuft, kann das einen positiven Einfluss auf die Qualität der Trauben und des Weins haben. Gerade in Zeiten zunehmender Wetterextreme brauchen wir solche innovativen Ansätze, um den Weinbau langfristig erfolgreich weiterzuführen.“

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Höheren Bundeslehranstalt und dem Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg. Ab dem heurigen Vegetationsjahr werden Wachstums- und Entwicklungsstadien der Reben analysiert sowie mittels Mikrovinifikation Versuchsweine hergestellt und sensorisch bewertet. Die Untersuchungen sind auf mehrere Jahre angelegt.

Als Energie-Partner mit an Bord ist die Energieallianz Austria. Das Unternehmen unterstützt die Umsetzung des Projekts und ist zugleich langjähriger Energielieferant für zahlreiche Standorte der RWA.

Über RWA Raiffeisen Ware Austria:

Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern.