Wien (OTS) -

Vorsorge rettet Leben. Unter dem Motto „Immer wieder Vorsorge“ startet die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien eine umfassende Vorsorgekampagne, die die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nutzt, um die Wiener Bevölkerung für regelmäßige Gesundheitschecks zu sensibilisieren. „Denn genauso wie Erfolg im Fußball ist auch Gesundheitsvorsorge Teamarbeit: Ärztinnen und Ärzte stehen Patientinnen und Patienten als verlässliche Partner zur Seite“, erklärt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Der offizielle Kick-off der Kampagne erfolgte am Donnerstagabend im Rahmen des Medienfestes der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Mit Radiospots sowie Videos auf den Social-Media-Kanälen der Kammer werden klare Botschaften vermittelt: Wer regelmäßig zur Vorsorge geht, erhöht die Chance auf ein langes und gesundes Leben.

„Vorsorge ist einer der wirksamsten Hebel der modernen Medizin. Viele Erkrankungen können früh erkannt und behandelt werden, bevor sie Beschwerden verursachen oder schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Damit gewinnen Menschen nicht nur Lebenszeit, sondern vor allem gesunde Lebensjahre“, sagt Johannes Steinhart.

Neben der jährlichen Gesundenuntersuchung weist die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien mit der Kampagne auch auf die Bedeutung weiterer Vorsorgeangebote hin.

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Die Kammer setzt sich daher unter anderem dafür ein, ein national organisiertes Screening zu etablieren, bei dem Männer ab dem 50. Lebensjahr aktiv zur Prostatavorsorge eingeladen werden. Aktuell finden Testungen (z. B. PSA-Test) nur opportunistisch statt, das heißt wenn der Patient aus Eigeninitiative oder wegen unspezifischen Beschwerden in die Ordination kommt. Steinhart: „Das führt dazu, dass Prostatakrebs häufig erst dann entdeckt wird, wenn es bereits zu spät ist. Internationale Erfahrungen zeigen, dass organisierte Screeningprogramme die Sterblichkeit um mehr als die Hälfte senken können. Mit dem österreichweiten Brustkrebs-Früherkennungsprogramm existiert bereits ein erfolgreiches Beispiel dafür, wie regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen Leben retten können: Durch die frühzeitige Erkennung lassen sich die Heilungschancen deutlich verbessern.“

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien legt 2026 ihren Schwerpunkt mit zahlreichen Aktionen, Informationsangeboten und Initiativen auf die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Bereits mit dem Aktionstag Herzgesundheit am Dienstag, 5. Mai 2026, am Wiener Platz „Am Hof“ setzte die Kammer ein deutliches Zeichen für mehr Gesundheitsbewusstsein. Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache in Österreich, gefolgt von Krebserkrankungen. Die Kampagne „Immer wieder Vorsorge“ stärkt das Bewusstsein für Vorsorgeuntersuchungen und betont deren Wichtigkeit für die Gesundheit.

„Vorsorge bedeutet nicht nur, Krankheiten früh zu erkennen, sondern Gesundheit aktiv zu erhalten“, betont Präsident Steinhart.

SERVICE: Informationen, die Radiospots sowie Videos der Kampagne gibt es unter https://www.aekwien.at/vorsorge

