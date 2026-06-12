BunterBund zeigt bereits zum dritten Mal Sichtbarkeit auf der Vienna Pride 2026

Wien (OTS) -

Der unabhängige Verein BunterBund nimmt auch 2026 wieder an der Vienna Pride teil und setzt damit bereits zum dritten Mal ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt im Bundesdienst. Unter dem Motto „Ministerium für Vielfalt – Genehmigt mit Liebe“ werden mehr als 100 Mitarbeitende des Bundesdienstes erwartet, die sich der Fußgruppe bei der Parade anschließen. Gerade vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung sowie wachsender queerfeindlicher Tendenzen sind sichtbare Zeichen für ein respektvolles Miteinander wichtiger denn je. Öffentliche Institutionen tragen dabei eine besondere Verantwortung, sich für Vielfalt und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld einzusetzen.

„Dass sich jedes Jahr mehr Mitarbeitende des Bundesdienstes unserer Gruppe anschließen, zeigt, dass das Engagement für Vielfalt und Gleichstellung aus der Mitte der Verwaltung kommt. Ehrenamtlich organisiert und bislang ohne institutionelle Strukturen schaffen wir Sichtbarkeit dort, wo sie besonders gebraucht wird“, betont der Vorstand von BunterBund.

Besonders freut sich der Verein über den angekündigten Besuch von Sozialministerin Korinna Schumann und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Unterstützung erhält der Verein seit seiner Gründung im Jahr 2024 unter anderem vom Österreichischen Patentamt.

„Die besten Ideen entstehen, wenn Menschen einfach sie selbst sind – neugierig, individuell, unkonventionell. Genau das feiern wir mit BunterBund bei der Vienna Pride“, so Stefan Harasek, Präsident des Patentamts. Weiterer Dank gilt heuer der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) sowie der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, die die diesjährige Teilnahme ebenfalls unterstützen.