Das Österreichisch-Serbische Wirtschaftsforum feiert Auftakt in Graz

Graz (OTS) -

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Graz wurde am 11.6.2026 der Relaunch des Österreichisch-Serbischen Wirtschaftsforums (ÖSW) präsentiert. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft aus Österreich und Serbien, Repräsentanten der Serbischen Botschaft, politische Entscheidungsträger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen nahmen an der Veranstaltung teil und unterstrichen damit die hohe Bedeutung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Vorstellung des neuen Präsidiums und Vorstands des Vereins. An der Spitze des Forums steht künftig Martin Kurschel als neuer Präsident. Gleichzeitig wurde die neue Website des Forums unter www.oesw.org präsentiert, die als moderne Plattform für Information, Vernetzung und wirtschaftlichen Austausch dienen wird.

Das Österreichisch-Serbische Wirtschaftsforum wurde 2010 gegründet und versteht sich als unabhängiger, überparteilicher und gemeinnütziger Verein zur Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Serbien. Ziel des Forums ist die Unterstützung von Unternehmen, Investitionen, Innovationen und grenzüberschreitenden Kooperationen sowie der Aufbau eines nachhaltigen Netzwerks zwischen Wirtschaft, Politik und Institutionen beider Länder.

„Mit dem Relaunch des Forums schlagen wir ein neues Kapitel auf. Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Serbien noch intensiver zu fördern, neue Partnerschaften zu schaffen und Unternehmen beider Länder aktiv bei ihrer internationalen Entwicklung zu unterstützen. Das Forum soll die erste Anlaufstelle für Unternehmerinnen und Unternehmer sein, die Chancen auf beiden Märkten nutzen möchten“, betonte Präsident Martin Kurschel.

Das Forum vereint Unternehmen und Experten aus zahlreichen Branchen. Von Industrie, Energie, Bauwirtschaft und Infrastruktur über IT, Digitalisierung, Tourismus, Handel und Logistik bis hin zu Landwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Bildung und Innovation. Gerade diese Vielfalt soll künftig noch stärker genutzt werden, um Synergien zu schaffen und gemeinsame Projekte zu initiieren.

Vizepräsident Mag. Mladen Filipović hob die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit hervor: „Österreich und Serbien verbindet seit Jahrzehnten eine enge wirtschaftliche Partnerschaft. Unser Ziel ist es, diese Beziehungen weiter auszubauen, Investitionen zu fördern und Unternehmen eine Plattform für konkrete Geschäftsmöglichkeiten zu bieten. Das Forum wird künftig noch stärker als Brückenbauer zwischen Wirtschaft, Institutionen und Politik auftreten.“

Ein weiterer Schwerpunkt der Neuausrichtung ist eine österreichweite Roadshow, die in den kommenden Monaten durch mehrere Bundesländer führen wird. Dabei sollen Unternehmen, Investoren, Wirtschaftskammern und regionale Institutionen zusammengebracht werden, um die Potenziale der österreichisch-serbischen Zusammenarbeit vor Ort sichtbar zu machen und neue Mitglieder für das Netzwerk zu gewinnen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung waren sich einig, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Serbien weiterhin großes Wachstumspotenzial bieten. Österreich zählt zu den wichtigsten Investoren in Serbien und ist einer der bedeutendsten Handelspartner des Landes. Das Österreichisch-Serbische Wirtschaftsforum möchte diese Dynamik künftig noch stärker begleiten und aktiv gestalten.

Mit neuem Vorstand, einer modernen digitalen Plattform und einer klaren strategischen Ausrichtung startet das Österreichisch-Serbische Wirtschaftsforum in eine neue Phase seiner Entwicklung – mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Brücken zwischen Österreich und Serbien nachhaltig zu stärken und neue Chancen für Unternehmen auf beiden Seiten zu schaffen.

Weitere Informationen: www.oesw.org

Über Martin Kurschel

Martin Kurschel ist Unternehmer, Immobilienentwickler und Investor. Der gebürtige Grazer gründete im Jahr 2000 die IMMOVATE-Gruppe und ist seither in der österreichischen Immobilienwirtschaft tätig. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert er sich seit vielen Jahren für die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Serbien. Seit 2025 ist er Honorarkonsul der Republik Serbien in Graz. Mit dem Relaunch des Österreichisch-Serbischen Wirtschaftsforums übernimmt er nun dessen Präsidentschaft.