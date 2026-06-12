  • 12.06.2026, 08:50:02
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Social Freezing beim Mann: Einfrieren von Samen als Absicherung der Fruchtbarkeit?

Nach einem VGH Urteil muss ab 2027 das Einfrieren von Eizellen erlaubt werden. Aber wie ist die Situation bei Männern?

Im Gegensatz zur Eizellbildung, bei welcher alle Eizellen bereits im Mutterleib als Fötus gebildet werden und dieser Vorrat aufgebraucht wird findet das ganze Leben eines Mannes über eine frische Samenbildung statt

Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger, Leiter vom Wunschbaby Institut Feichtinger

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Wien (OTS) - 

Immer mehr Frauen frieren weltweit ihre Eizellen ein um ein altersabhängiges Absinken ihrer Fruchtbarkeit zu verhindern und den Kinderwunsch in spätere Lebensjahre zu verschieben. In Österreich muss als eines der letzten Länder der EU das Einfrieren von Eizellen laut VGH erlaubt werden.

Auch beim Mann kommt es mit zunehmendem Alter zu einem Absinken der Samenqualität, allerdings ist die Situation hierbei ganz anders als bei der Frau. „Im Gegensatz zur Eizellbildung, bei welcher alle Eizellen bereits im Mutterleib als Fötus gebildet werden und dieser Vorrat aufgebraucht wird findet das ganze Leben eines Mannes über eine frische Samenbildung statt“, erklärt Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger, Leiter vom Wunschbaby Institut Feichtinger.

Theoretisch ist ein Mann also sein ganzes Leben zeugungsfähig. Allerdings haben in den letzten Jahren neue wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt, dass auch das Alter des Mannes einen negativen Einfluss auf seine Fruchtbarkeit hat. „Samen lassen sich deutlich besser als Eizellen einfrieren, diese Technik kennen wir bereits seit Jahrzehnten in denen wir Samenproben von Samenspendern eingefroren haben“, erklärt Feichtinger weiter. Bei der Kryokonservierung von Samen gilt es jedoch für die betroffenen Männer ihre individuelle Situation abzuwägen.

Im Gegensatz zur Frau welche ab einem gewissen Zeitpunkt ihren Eizellvorrat aufgebraucht hat und dann nur noch mit ihren davor eingefrorenen Eizellen schwanger werden kann, kommt es bei den meisten Männern zwar zu einem Absinken der Samenqualität aber selten zu einem erliegen. Ein Mann mit einem guten Spermiogramm sollte sich deswegen gut überlegen ob er die Kosten des Einfrierens und der Lagerung von einigen hundert Euro auf sich nehmen möchte. Bei Männern mit einem bereits in jungen Jahren eingeschränkten Spermiogramm, Männer die vor einer Vasektomie stehen oder Männer welche stärkere Medikamente einnehmen müssen welche sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken macht ein Einfrieren von Samenzellen jedoch absolut Sinn“, betont Feichtinger.

Im Einzelfall empfehle ich einem Mann der Interesse an seiner Fruchtbarkeit hat ein Spermiogramm durchführen zu lassen. Wenn dieses stark eingeschränkt sein sollte, dann sollte dieser Mann ein Kontrollspermiogramm einige Wochen später durchführen. Sollte dieses auch eingeschränkt sein sollte sich der Mann beraten lassen und ein Einfrieren der Samenzellen erwägen“, so Feichtinger abschließend.

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Mag. Julia Ecker
Telefon: +4369911955061
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