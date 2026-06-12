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EINLADUNG Pressegespräch: Vision T Neue Tourismusstrategie für Österreich

15. Juni 2026 - Staatssekretärin Elisabeth Zehetner präsentiert die neue Tourismusstrategie des Bundes an der Gloriette in Schönbrunn

Wien (OTS) - 

Österreich zählt zu den erfolgreichsten Tourismusländern der Welt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, braucht es klare Ziele, gemeinsame Schwerpunkte und konkrete Zukunftsschritte für Betriebe, Gäste und Regionen.

Mit der neuen Tourismusstrategie Vision T werden die Leitlinien für die Weiterentwicklung des Tourismusstandorts Österreich vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die zentralen Herausforderungen und Chancen der kommenden Jahre: internationale Wettbewerbsfähigkeit, regionale Wertschöpfung, Arbeitskräfte, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die weitere Stärkung Österreichs als attraktives Urlaubsland.

Im Rahmen eines Pressegesprächs präsentiert Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner die neue Vision T und gibt einen Ausblick auf die nächsten Schritte für den österreichischen Tourismus.

Ihre Gesprächspartnerin beim Pressegespräch

  • Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Datum: Montag, 15.06.2026

Uhrzeit: 09:00 Uhr

Ort: Gloriette Schönbrunn; Gloriettestraße; 1130 Wien

Wichtige Hinweise zur Medienteilnahme:

  • Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
  • Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter mit größerem Equipment ist eine Einfahrt ab 07:00 Uhr über den Seckendorff-Gudent-Weg möglich. Für die dazu erforderliche Einfahrtsgenehmigung geben Sie bitte ihren Bedarf bei Ihrer Anmeldung an.
  • Ohne größeres Equipment ist der Zugang über Hohenbergstraße/Gloriettestraße -auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (63A Station Stranitzkygasse) erreichbar - gut möglich.
  • Bei entsprechender Witterung findet das Pressegespräch im Außenbereich unterhalb der Gloriette statt.

Vision T – Neue Tourismusstrategie für Österreich

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter mit größerem Equipment ist eine Einfahrt ab 07:00 Uhr über den Seckendorff-Gudent-Weg möglich. Für die dazu erforderliche Einfahrtsgenehmigung geben Sie bitte ihren Bedarf bei Ihrer Anmeldung an. Ohne größeres Equipment ist der Zugang über Hohenbergstraße/Gloriettestraße - auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (63A Station Stranitzkygasse) erreichbar - gut möglich. Bei entsprechender Witterung findet das Pressegespräch im Außenbereich unterhalb der Gloriette statt.

Datum: 15.06.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Gloriette Schönbrunn
Hohenbergstraße/Gloriettestraße 2/9
1130 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]

Büro der Staatssekretärin für Energie, Tourismus und Startups
Elisabeth Zehetner

Maximilian NEWMAN

Pressesprecher

Mobil +43 664 88 76 0800

[email protected]

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[Montag, 15.06.2026, 09:00]

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

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Büro der Staatssekretärin für Energie, Tourismus und Startups
Elisabeth Zehetner

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