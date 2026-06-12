Salzburg (OTS) -

Musik-Multis: Next Generation – im Schuljahr 2021/22 ins Leben gerufen – richtet sich an musikbegeisterte Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, die sich für Musikpädagogik interessieren und ihre musikalischen sowie pädagogischen Fähigkeiten erproben und entwickeln möchten. Das österreichweit einzigartige Förderprogramm begleitet die Teilnehmer*innen ein Schuljahr lang über mehrere Module hinweg und ermöglicht praxisnahe Einblicke in das Berufsfeld Musikpädagogik. Voraussetzungen sind aktiver Gesangs- und oder Instrumentalunterricht und die Bereitschaft, regelmäßig an Unterrichtseinheiten teilzunehmen. Das nächste Programm startet im Oktober 2026, die Anmeldungen laufen ab sofort bis 10. Juli.

Prominent unterstützt wird das Projekt von Martin Grubinger, international gefeierter Percussion-Virtuose, und Yasmo, mehrfach ausgezeichnete Rapperin, Slam-Poetin und Moderatorin.

Die 21 „Musik-Multis“ des Jahres 2025/26 aus Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark und Deutschland feierten soeben ihren Abschluss. Trotz unterschiedlicher musikalischer Hintergründe, Instrumente und Vorerfahrungen verband sie ein gemeinsames Ziel: die Begeisterung für Musik und die Freude daran, mit anderen Menschen zu teilen. Beim großen Abschlussevent präsentierten die Teilnehmer*innen eindrucksvoll, was sie im Laufe des vergangenen Jahres erarbeitet, gelernt und gemeinsam gestaltet haben. Dabei waren Musikworkshops in Kindergärten und Schulen, eine lebendige Juke Box oder ein ABBA-Flashmob. Ergänzt durch Chorbeiträge, Bandperformances, Instrumentalensembles und berührende Eigenkreationen. Im Laufe eines Jahres entstand eine engagierte Gemeinschaft, die durch ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik verbunden ist.

„Musik-Multis: Next Generation zeigt, wie wichtig es ist, jungen Menschen Räume zur Entfaltung, Vernetzung und Orientierung zu bieten. Hier treffen Gleichgesinnte aufeinander, entwickeln gemeinsam Ideen und sammeln wertvolle Erfahrungen für ihren weiteren musikalischen und beruflichen Weg“, betont Projektleiter Andreas Bernhofer. Besonders wertvoll sei dabei die Verbindung von musikalischer Praxis, kreativer Projektarbeit, der Auseinandersetzung mit musikpädagogischen Fertigkeiten und die Universität Mozarteum kennenzulernen. Viele der Teilnehmer*innen planen künftig Musikpädagogik zu studieren.

Nähere Informationen zum Programm, zu den Teilnahmevoraussetzungen und zum Bewerbungsprozess sind auf der Website https://www.moz.ac.at/de/musik-multis-next-generation verfügbar.

Musik-Multis: Next Generation wird am Department für Musikpädagogik der Universität Mozarteum Salzburg in Kooperation mit der Bildungsdirektion Salzburg und mit Unterstützung vom Land Salzburg durchgeführt und zählt zu den innovativsten Nachwuchsförderprogrammen im Bereich der Musikpädagogik im deutschsprachigen Raum.