IT:U präsentiert „Digital Accessibility Escape Room“: EU-Vorgaben werden zu gelebter Praxis in der Hochschulbildung

Linz (OTS) -

Die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) veröffentlicht einen neuen Future Report, der einen konkreten und skalierbaren Weg zur digitalen Barrierefreiheit in der Hochschulbildung aufzeigt. Aufbauend auf der Web-Zugänglichkeitsrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie (EU) 2016/2102) sowie dem Europäischen Barrierefreiheitsgesetz (European Accessibility Act) stellt der Report den „Digital Accessibility Escape Room“ vor – ein immersives, rollenbasiertes Lernformat, das Teilnehmende von der Sensibilisierung hin zu praktischer Handlungskompetenz führen soll.

In Österreich geben rund 21 Prozent der Studierenden gesundheitsbedingte Beeinträchtigungen an (Studierenden-Sozialerhebung 2023). Der Bedarf an barrierefreien digitalen Lern- und Arbeitsumgebungen ist damit klar erkennbar. Der IT:U Future Report plädiert daher für einen grundlegenden Perspektivwechsel: Barrierefreiheit soll nicht als isolierte Compliance-Aufgabe verstanden werden, sondern als gemeinsame institutionelle Verantwortung im Sinne von Universal Design for Learning (UDL). Barrierefreie Plattformen wie Canvas LMS sind eine wichtige Grundlage, doch erst barrierefrei gestaltete Inhalte aus Lehre, Verwaltung und Studium schaffen tatsächliche Zugänglichkeit.

„ Barrierefreiheit ist kein optionales Merkmal moderner Hochschulbildung, sondern ein grundlegendes Bekenntnis zu Teilhabe, Würde und Chancengleichheit. An der IT:U verstehen wir Barrierefreiheit als untrennbar digital und physisch zugleich und verpflichten uns, sie in allen Räumen, Systemen und Interaktionen unseres universitären Ökosystems zu verankern “, so Gerd Krizek, IT:U Head of Study Portfolio & Student Affairs.

Lernen durch Erleben

Im Mittelpunkt steht der „Digital Accessibility Escape Room“ – ein interaktives Lernformat, in dem Teilnehmende digitale Barrieren selbst erleben und lernen, wie sie diese beseitigen können. In vier praxisnahen Modulen geht es unter anderem um Alt-Texte für Bilder, Untertitel, Farbkontraste, Tastaturbedienung, verständliche Linktexte und klar strukturierte Dokumente. Der Escape Room ist Teil eines umfassenden Lernangebots, das Workshops zu physischer und räumlicher Barrierefreiheit, Neurodivergenz sowie Diversität und Inklusion umfasst. Die Lösung befindet sich derzeit in Entwicklung und soll ab 2027 für Mitarbeitende und Studierende der IT:U verfügbar sein. Ziel ist es, den Unterschied zwischen formaler Barrierefreiheits-Compliance und gelebter inklusiver Praxis im Hochschulalltag zu verringern.

Digitale Barrierefreiheit kommt allen zugute

Der IT:U Future Report betont zudem den breiteren gesellschaftlichen Nutzen digitaler Barrierefreiheit: Untertitel unterstützen Menschen in lauten Umgebungen, klare Strukturen helfen mehrsprachigen Lernenden, und konsistente Navigation reduziert kognitive Belastung unter Zeitdruck. Durch den institutionsweiten Ansatz soll ein nachhaltiger kultureller Wandel ermöglicht werden. Angesichts europaweiter gesetzlicher Verpflichtungen versteht sich der IT:U-Ansatz zugleich als übertragbares Modell für Hochschulen und Organisationen, die die Kluft zwischen regulatorischen Anforderungen und praktischer Umsetzung schließen möchten.