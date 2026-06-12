80 Jahre Sozialdemokratischer Lehrer*innenverein Kärnten (SLÖ)

Klagenfurt (OTS) -

Der SLÖ Kärnten feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Als mittlerweile einziger Lehrer:innen-Verein in Kärnten und größte Landesgruppe Österreichs blickt die Organisation auf eine stolze Geschichte zurück und setzt heute wie damals Maßstäbe in der Kärntner Bildungslandschaft. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2026 zog der Verein zudem eine eindrucksvolle Bilanz über die vergangenen vier Jahre unter der Landesvorsitzenden Ines Domenig und betonte die unschätzbare Rolle der Pädagoginnen und Pädagogen in einer sich ständig verändernden Gesellschaft.

Die Schule als „Safe Space“: Warum Lehrkräfte heute wichtiger sind denn je

Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Herausforderungen in den Kinderzimmern wird die Bedeutung von Pädagoginnen und Pädagogen immer deutlicher.

„Schulen sind oft weit mehr als Orte des Lernens und es braucht die Lehrerinnen und Lehrer dringender denn je. Viele sind sich ihrer enormen Rolle oft gar nicht bewusst. Sie sind der Fels in der Brandung, stehen für Stabilität und Orientierung. Die Schule ist für viele Kinder und Jugendliche der einzige verbleibende ‚Safe Space‘ – ein sicherer Ort, den sie in ihrem Leben haben “, so die SLÖ-Vorsitzende eindringlich.

Um diese wertvolle Arbeit leisten zu können, brauchen auch die Lehrkräfte Rückhalt. „Und diese Lehrerinnen und Lehrer brauchen uns – den SLÖ. Denn gemeinsam schaffen wir vieles, und das wollen wir auch in den nächsten 80 Jahren beweisen.“

Von der Monarchie bis heute: 80 Jahre Einsatz für Chancengerechtigkeit

Die Wurzeln der sozialdemokratischen Lehrerbewegung in Kärnten reichen bis in die Monarchie und die Erste Republik zurück, geprägt durch die Visionen von Schulreformern wie Otto Glöckel. Nach der gewaltsamen Auflösung des Vereins 1934 und der Verfolgung sozialdemokratischer Lehrkräfte im Austrofaschismus und Nationalsozialismus folgte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – im Juli 1945 – der Wiederaufbau.

Eine Erfolgsgeschichte der Gegenwart: Kompetenz und Gemeinschaft

Wie lebendig und unverzichtbar der Verein im Hier und Jetzt ist, zeigte der Rückblick auf die vergangenen vier Jahre der aktuellen Funktionsperiode. Der SLÖ versteht sich als verlässlicher Partner für Lehrerinnen und Lehrer. Als Bildungsnetzwerk, Fortbildungsanbieter und Interessensvertretung. Neben der klassischen Informationsarbeit – wie den Druckwerken Kärntner Lehrerstimme und slö-Aktuell – wurden innovative Akzente für die junge Generation gesetzt. Die neu gegründete „SLÖ-Akademie“ und gezielte Junglehrer:innen-Jour-Fixes bieten den jungen Kolleginnen und Kollegen eine fundierte Einstiegshilfe in den Beruf.

Auch der gesellschaftliche Zusammenhalt kommt nicht zu kurz: Von den traditionsreichen Pädagogischen Tagungen (heute „PädagogInnen Lounge“) im Casineum Velden über den sportlichen „Cup der Bezirke“ bis hin zu Kultur- und Kulinarikreisen sowie den Aktivitäten des Aktiv-Ruhestands-Clubs – der SLÖ verbindet Generationen.

Der SLÖ Kärnten blickt gestärkt durch das Vertrauen seiner Mitglieder, getragen von einem engagierten Team aus langjährigen Erfahrenen und motivierten jungen Kolleginnen und Kollegen, voller Zuversicht in die Zukunft

Denn eines gilt heute genauso wir vor 80 Jahren: Unsere Kinder brauchen ihre Lehrerinnen und Lehrer. Und unsere Lehrpersonen brauchen den SLÖ. Gemeinsam gestalten wir Bildung, schaffen Chancen und übernehmen Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft.