KURIER startet große redaktionelle Offensive zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft

Wien (OTS) -

Zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 startet der KURIER eine umfassende redaktionelle Fußball-Offensive und bietet seinen Leserinnen und Lesern ein multimediales Informations- und Erlebnisangebot rund um das größte Sportereignis der Welt. Mit exklusiven Reportagen aus den USA, täglichen Analysen, Podcasts, Expertenkolumnen, Live-Angeboten und einem 124 Seiten starken Sondermagazin begleitet der KURIER das Turnier von der Gruppenphase bis zum Finale.

KURIER Geschäftsführer Richard Grasl: „Die Fußball-WM bietet die Gelegenheit, unsere Kompetenz in der Sportberichterstattung besonders sichtbar zu machen. Mit einer kanalübergreifenden Berichterstattung schaffen wir einen zentralen Anlaufpunkt für alle, die das Turnier intensiv verfolgen möchten. Gleichzeitig stärken wir damit unsere Position als verlässliche Informationsquelle für Sportinteressierte.“

KURIER Chefredakteur Martin Gebhart: „Eine Weltmeisterschaft ist weit mehr als nur Sport. Mit unserer Fußball-Offensive bieten wir nicht nur aktuelle Berichte und Analysen, sondern liefern Einordnungen, Hintergründe und Geschichten abseits des Spielfelds. Unser Anspruch ist es, die Begeisterung für den Fußball journalistisch erstklassig zu begleiten und allen Fußballinteressierten eine zentrale Informationsplattform zu bieten.“

Tägliches WM-ePaper

Mit dem eigens produzierten WM-ePaper erhalten Leserinnen und Leser täglich alle relevanten Nachrichten, Analysen und Geschichten zur Fußball-Weltmeisterschaft. Das digitale Spezialangebot erscheint jeden Morgen mit Updates um 6:30 Uhr und ab 8:30 Uhr.

Live dabei auf kurier.at

Auf den digitalen Plattformen des KURIER finden Fußballfans alle wichtigen Informationen in Echtzeit: Live-Spielstände, Gruppenstände, Spielpläne und den gesamten Turnierverlauf. Ergänzt wird das Angebot durch aktuelle Analysen, Hintergrundberichte und laufende Berichterstattung rund um die WM.

Zwei KURIER-Reporter direkt vor Ort

Mit den Sportredakteuren Alexander Strecha und Andreas Heidenreich berichtet der KURIER direkt aus den USA. Sie liefern exklusive Eindrücke, Reportagen, Interviews und Analysen aus den Stadien, Teamquartieren und Fan-Zonen. Im KURIER-Podcast „Nachspielzeit“ analysieren sie zudem das aktuelle WM-Geschehen: Sie liefern Einblicke, O-Töne aus den Teamcamps und fundierte Einschätzungen zum Turnierverlauf.

Prominente Expertenkolumnisten

Ab Samstag, 13. Juni bis zum Finale begleiten renommierte Fußballpersönlichkeiten die WM mit exklusiven Kolumnen im KURIER. Zu den Expertinnen und Experten zählen unter anderen Viktoria Schnaderbeck, Jan-Aage Fjørtoft und Marc Janko.

ÖFB-Teamkicker in der KURIER freizeit

Bereits seit Jänner stellte die KURIER freizeit Woche für Woche einen Spieler des österreichischen Nationalteams vor. Die Porträts liefern persönliche Einblicke, spannende Hintergrundgeschichten und bislang wenig bekannte Fakten über die Teamspieler. Verbunden war die Serie mit einem Gewinnspiel, dessen Hauptpreis – ein neuer Hyundai Inster – am 22. Juni an einen glücklichen Gewinner oder an eine glückliche Gewinnerin vergeben wird.

KURIER Public Viewing: Österreich gegen Argentinien im Palais Freiluft ausverkauft

Ein besonderes Highlight erwartet Fußballfans am 22. Juni: Das KURIER Public Viewing des Spiels Österreich gegen Argentinien im Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg ist bereits ausverkauft.

Die KURIER WM-ARENA: 124 Seiten Fußball-WM pur

Herzstück der KURIER-WM-Offensive ist die neue KURIER WM-ARENA, ein 124 Seiten umfassendes Sondermagazin, das ab sofort erhältlich ist. Die Leserinnen und Leser erwarten unter anderem: