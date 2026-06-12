aufstehn zur ORF-Wahl: Eindruck parteipolitischer Postenbesetzung bleibt bestehen

Wien (OTS) -

Der ORF-Stiftungsrat hat heute Clemens Pig als neuen ORF-Generaldirektor bestellt. Für die gemeinnützige Organisation #aufstehn bleibt damit eine zentrale Sorge bestehen: Die Besetzung der ORF-Spitze wirkt wie das Ergebnis politischer Absprachen statt eines offenen und transparenten Verfahrens.

„Der ORF gehört uns allen – nicht den Parteien. Wenn schon Wochen vor der Wahl festzustehen scheint, wer gewinnt, hinterlässt das einen schalen Beigeschmack. Für viele wirkt die Bestellung von Clemens Pig wie eine zwischen den Parteien ausgemachte Postenbesetzung. Das schadet dem Vertrauen in den ORF und ist demokratiepolitisch höchst bedenklich“, so Christian Haslinger, Kampagnenleiter bei #aufstehn.

Breiter zivilgesellschaftlicher Protest für unabhängigen ORF

Bereits im Vorfeld der Wahl hatten mehr als 17.000 Menschen die #aufstehn-Petition für eine faire, transparente und unabhängige Besetzung der ORF-Spitze unterstützt. Bei einer Kundgebung am Ballhausplatz machten Journalist_innen, Medienexpert_innen und Bürger_innen gemeinsam auf die Wichtigkeit eines unabhängigen und starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufmerksam.

Honorarfreies Bildmaterial der Aktion

Die Kritik von #aufstehn richtet sich nicht gegen die Person Clemens Pig, sondern gegen ein System, das den Eindruck erweckt, parteipolitischer Einfluss sei bei der Bestellung der ORF-Spitze und weiterer wichtiger Posten ausschlaggebend.

„Die ORF-Wahl muss ein Weckruf sein. Einen starken und unabhängigen ORF gibt es nur, wenn wichtige Entscheidungen im Sinne von uns Bürger_innen getroffen werden, nicht auf Wunsch von Parteien“, so Haslinger. Deshalb erinnert #aufstehn die Bundesregierung einmal mehr an ihr Versprechen, die Entpolitisierung des ORF endlich anzugehen. Das betrifft nicht nur die Besetzung der wichtigsten Posten, sondern auch eine Gremienreform im Allgemeinen. Nur so kann der der parteipolitische Einfluss auf den ORF verringert und damit seine Unabhängigkeit sichergestellt werden.