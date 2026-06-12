Dr. Clemens Pig zum ORF-Generaldirektor bestellt

Wien (OTS) -

Dr. Clemens Pig wurde heute, am Freitag, dem 12. Juni 2026, in der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrats mit einer Mehrheit von 21 Stimmen zum ORF-Generaldirektor bestellt. Die fünfjährige Funktionsperiode beginnt mit 1. Jänner 2027 und endet am 31. Dezember 2031.