- 12.06.2026, 01:43:32
- /
- OTS0001
Dr. Clemens Pig zum ORF-Generaldirektor bestellt
Wien (OTS) -
Dr. Clemens Pig wurde heute, am Freitag, dem 12. Juni 2026, in der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrats mit einer Mehrheit von 21 Stimmen zum ORF-Generaldirektor bestellt. Die fünfjährige Funktionsperiode beginnt mit 1. Jänner 2027 und endet am 31. Dezember 2031.
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOK