FPÖ-Teufel: „Auch ÖVP-Landwirtschaftsminister springt auf den Pride-Zug auf“

Sankt Pölten (OTS) -

„Jetzt ist das Landwirtschaftsministerium offenbar auch schon so vom Pride-Monat-Fieber erfasst, sodass das BFW-Logo (Anm.: Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald) in den Regenbogenfarben eingefärbt wurde“, wundert sich FPÖ Niederösterreich Klubobmann LAbg. Reinhard Teufel über den Verlust der grünen Farbe des BFW-Logos auf der Instagram-Seite der FAST (Forstliche Ausbildungsstätte) Traunkirchen.

„ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig beweist leider mit bestechender Konstanz, dass er den Bezug zu den heimischen Bauern und Forstwirten sowie deren Sorgen und Nöte längst verloren hat. Er beschäftigt sich viel lieber mit den Wünschen und Befehlen aus Brüssel und neuerdings sogar mit einer lauten, kleinen Minderheit“, so Reinhard Teufel, der abschließend festhält: „Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich lieber um die heimische Land- und Forstwirtschaft kümmert.“