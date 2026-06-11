- 11.06.2026, 18:22:02
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AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: "Frontalangriff auf Polizisten stoppen"
Pressekonferenz am 15. Juni mit Udo Landbauer und Irene Eisenhut
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Frontalangriff auf Polizisten stoppen“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und AUF-Landesvorsitzender NAbg. Irene Eisenhut einzuladen.
Titel: Frontalangriff auf Polizisten stoppen
Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und NAbg. Irene Eisenhut
Zeit: Montag, 15. Juni 2026, 10 Uhr MESZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 15. Juni 2026, 9 Uhr, bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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