AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: "Frontalangriff auf Polizisten stoppen"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Frontalangriff auf Polizisten stoppen“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und AUF-Landesvorsitzender NAbg. Irene Eisenhut einzuladen.



Titel: Frontalangriff auf Polizisten stoppen

Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und NAbg. Irene Eisenhut

Zeit: Montag, 15. Juni 2026, 10 Uhr MESZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal



Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 15. Juni 2026, 9 Uhr, bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.