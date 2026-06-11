Lagermax Logistics Austria GmbH übernimmt Spedition Keimelmayr in Leonding

Salzburg (OTS) -

Lagermax stärkt österreichisches Netzwerk in Oberösterreich ++ Bündelung von Kompetenzen und Marktkenntnis erweitern Leistungsangebot ++ Bestehende Arbeitsverhältnisse bleiben erhalten ++

Salzburg, Leonding, 11. Juni 2026. Die Lagermax Logistics Austria GmbH hat die Übernahme der Spedition Keimelmayr in Leonding, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörde, erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Schritt werden die Weichen für eine nachhaltige Zukunft des oberösterreichischen mittelständischen Logistikunternehmens Keimelmayr gestellt. Gleichzeitig stärkt Lagermax das österreichische Netzwerk in Oberösterreich und damit ihre Marktposition in wichtigen Segmenten der Transport- und Logistikbranche.

Die Spedition Keimelmayr hat sich über fünf Jahrzehnte hinweg als zuverlässiger Partner für Kunden aus unterschiedlichen Branchen etabliert. Der bisherige Eigentümer hat sich nun entschieden, das Unternehmen im Zuge seiner geplanten Nachfolgeregelung an Lagermax zu übergeben. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war insbesondere der Wunsch, das Lebenswerk langfristig zu sichern und den Mitarbeitenden sowie den Kunden eine stabile Zukunftsperspektive zu bieten.

„Nach vielen erfolgreichen Jahren war es mir wichtig, eine Lösung zu finden, die den Fortbestand unseres Unternehmens gewährleistet und gleichzeitig unseren Mitarbeitenden neue Perspektiven eröffnet“, erklärt der bisherige Eigentümer Hubert Keimelmayr. „Mit Lagermax haben wir den richtigen Partner gefunden, der unsere Werte teilt, unsere Leistungen schätzt und die Entwicklung des Unternehmens nachhaltig fortführen wird.“

Für die Mitarbeitenden von Keimelmayr bedeutet die Übernahme vor allem Kontinuität und Sicherheit. Alle bestehenden Arbeitsverhältnisse bleiben erhalten. Die Kunden können weiterhin auf die gewohnten Ansprechpartner, hohe Servicequalität und zuverlässige Logistiklösungen vertrauen.

Auch Lagermax sieht in der Übernahme großes Potenzial. Durch die Integration der Kompetenzen und Marktkenntnisse von Keimelmayr wird das bestehende Leistungsangebot gezielt erweitert. Mit der zusätzlichen Expertise der Lagermax-Gruppe, ist es möglich Kunden künftig noch umfassendere Transport-, Logistik- und Servicelösungen aus einer Hand anzubieten.

„Keimelmayr genießt einen hervorragenden Ruf im Markt und verfügt über ein engagiertes Team mit hoher Fachkompetenz“, betont Alexander Friesz, Vorstand der Lagermax Gruppe. „Die Übernahme ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt. Sie ergänzt unser bestehendes Angebot ideal und schafft neue Möglichkeiten, unsere Kunden, insbesondere am oberösterreichischen Markt noch umfassender zu betreuen. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Keimelmayr in unserer Unternehmensgruppe willkommen zu heißen.“

Mit der Übernahme entsteht eine starke Kombination, die Tradition, Erfahrung und Innovationskraft miteinander verbindet. Beide Unternehmen sind überzeugt, dass dieser Schritt die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg schafft.

Über die Spedition Keimelmayr

Die Spedition Keimelmayr mit Sitz in Leonding beschäftigt rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz betrug 2025 rund 35 Millionen Euro. Als Geschäftsführer fungiert weiterhin Volker Auer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über die Lagermax Gruppe

Unter dem Motto "Together in motion." bietet die Lagermax Gruppe mit über 85 eigenen Standorten in 15 Ländern Europas ein ausgereiftes Distributionsnetz für alle Kundenwünsche. Grenzen verschwinden zunehmend, lokale Eigenheiten aber bleiben – Lagermax macht beides zu seiner Stärke. Die Lagermax Gruppe erwirtschaftete 2025 einen Gesamtumsatz von 760 Millionen Euro und beschäftigt 4.050 Mitarbeiter*innen.