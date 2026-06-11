  • 11.06.2026, 16:11:32
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HOSI Wien begrüßt Zeichen für queere Sichtbarkeit im Parlament

Die HOSI Wien begrüßt die heutige Aktion der Grünen im Parlament, bei der die Abgeordneten in den Farben der Regenbogenflagge auftreten.

Wien (OTS) - 

„Sichtbarkeit ist wichtig, gerade in Zeiten, in denen queerfeindliche Übergriffe zunehmen. Solche Zeichen zeigen, dass queere Menschen und ihre Anliegen in der Mitte unserer Gesellschaft und Demokratie stehen“, sagt HOSI Wien Obfrau Ann-Sophie Otte.

Mit Blick auf die heutige Debatte fordert die HOSI Wien insbesondere ein umfassendes Verbot von Konversionsmaßnahmen. „Sogenannte Konversionstherapien sind keine Therapie, sondern verursachen nachweislich großes Leid. Es braucht endlich einen wirksamen gesetzlichen Schutz für alle Betroffenen – ohne Ausnahmen und Schlupflöcher“, betont Otte.

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