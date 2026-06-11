  • 11.06.2026, 16:04:33
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FarmDroid-Feldroboter in „Clarkson’s Farm“ zu sehen

Autonomer Roboter für Aussaat und Unkrautbekämpfung bei Prime-Video vorgestellt (FOTO)

FarmDroid FD20 und neuer FarmDroid Roboter nebeneinander. ©FarmDroid // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/182726 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Odense, Dänemark (OTS) - 

In der heute ausgestrahlten neuen Folge der erfolgreichen Prime-Video-Serie Clarkson’s Farm ist der autonome Feldroboter FarmDroid FD20 zu sehen. Auf Jeremy Clarksons Diddly Squat Farm zeigt der solarbetriebene Roboter, wie Automatisierung, präzise Aussaat und mechanische Unkrautbekämpfung Landwirten helfen können, effizienter und nachhaltiger zu wirtschaften.

Clarkson entdeckte FarmDroid erstmals auf der LAMMA 2025, als er nach Möglichkeiten suchte, den manuellen Arbeitsaufwand auf seinem Betrieb zu reduzieren. Besonders beeindruckt war er von der hohen Präzision des Roboters bei Aussaat und Unkrautregulierung.

Der vom dänischen Pionier für solarbetriebene Feldrobotik entwickelte FarmDroid FD20 übernimmt Aussaat und mechanische Unkrautbekämpfung vollständig autonom. Mit einer GPS-Genauigkeit von bis zu acht Millimetern speichert er die exakte Position jedes einzelnen Saatkorns. Dadurch kann er Unkraut sowohl zwischen als auch innerhalb der Reihen mechanisch entfernen. Das reduziert den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln, schont den Boden und verringert den Arbeitsaufwand auf dem Feld.

„Dass unser Roboter in einer international erfolgreichen Serie wie Clarkson’s Farm vorgestellt wird, zeigt, dass autonome Feldrobotik keine Zukunftsvision mehr ist“, sagt Kristian Vest Warming, CEO von FarmDroid. „Landwirte stehen vor steigenden Produktionskosten, Arbeitskräftemangel und wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen. Autonome Systeme können dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Betriebe zu verbessern.“

Markteinführung der nächsten Robotergeneration

FarmDroid hat zudem eine neue, größere und leistungsstärkere Feldroboter-Plattform angekündigt. Das neue Modell wurde für höhere Arbeitsgeschwindigkeiten, größere Flächenleistungen und eine gesteigerte Kapazität entwickelt. Die Markteinführung ist für September 2026 vorgesehen.

Bildmaterial hier zum Download (©FarmDroid)

Über FarmDroid

FarmDroid ist der dänische Pionier für solarbetriebene Feldroboter. Der FarmDroid FD20 übernimmt Aussaat und Unkrautbekämpfung in einer Vielzahl von Kulturen und nutzt dabei hochpräzises RTK-GPS. Er kann die Erträge um bis zu 40 % steigern und den Einsatz von Chemikalien um bis zu 94 % reduzieren.

https://farmdroid.com/de/

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Nikolai Tuborg
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