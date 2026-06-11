  • 11.06.2026, 15:34:04
  • /
  • OTS0155

Sternstunden in den Tiroler Bergen: Die neue „Almen-Sternwanderung“

Die neue „Almen-Sternwanderung“ verbindet die Almen des Karwendels und der Tuxer Alpen zu einem Gesamterlebnis für Naturliebhaber und Kulinarik-Fans.

Die neue Wanderung führt von einem zentralen Ausgangspunkt auf sechs Almen im Karwendel und den Tuxer Alpen.
Region Hall-Wattens (OTS) - 

Vielfalt auf kompaktem Raum: Das ist das Markenzeichen der Region Hall-Wattens. Mit der neuen Almen-Sternwanderung wird dieser Kontrast zwischen den schroffen Kalkgipfeln des Karwendels und den sanften Berggipfeln der Tuxer Alpen nun auf besondere Weise erlebbar. Gestartet werden die Wanderungen von einem zentralen Ausgangspunkt in der Region Hall-Wattens aus, was für maximalen Komfort sorgt.

„Unsere Almen sind weit mehr als nur Verpflegungsstationen; sie sind das Herzstück unserer alpinen Kulturlandschaft“, erklärt Martin Friede, Geschäftsführer von Hall-Wattens Tourismus. „Mit der Almen-Sternwanderung schaffen wir einen roten Faden, der sportliche Aktivität, landschaftliche Gegensätze und ehrliche Tiroler Gastfreundschaft miteinander verknüpft.“ Gut zu wissen: Fast alle Ausgangspunkte sind hervorragend mit dem öffentlichen Verkehr oder der Bergbahn erreichbar.

Die sechs Almwanderungen im Überblick

Die Route führt in zwei völlig unterschiedliche Gebirgszüge und bietet für jede Wandervorliebe die passende Etappe: In den Tuxer Alpen wandert man auf die Tulfeinalm, die Largozalm und die Steinkasernalm, im Karwendel entdeckt man die Thaurer Alm samt der imposanten „Kaisersäule“, die Walderalm und St. Magdalena im Halltal.

Eine Woche Wanderurlaub in Tirol ab Ꞓ 365.-

Eine Woche Urlaub gibt es mit vielen Inklusivleistungen bereits ab Ꞓ 365.- p.P. und Aufenthalt. Buchbar unter www.hall-wattens.at/wandern

Die neue Almen-Sternwanderung

Rückfragen & Kontakt

Hall-Wattens Tourismus
Leonie Lassl
Telefon: +43 5223 45544-32
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T57

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Die neue Wanderung führt von einem zentralen Ausgangspunkt auf sechs Almen im Karwendel und den Tuxer Alpen. [Bild, 1.21MB]

TVB Region Hall-Wattens

Rückfragen & Kontakt

Hall-Wattens Tourismus
Leonie Lassl
Telefon: +43 5223 45544-32
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright