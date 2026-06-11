Strategische Resilienz für Europa: Flüssige Kraftstoffe sind für Energieversorgung, Mobilität und Sicherheit unverzichtbar

Wien (OTS) -

Europas Energieversorgung entwickelt sich zunehmend zu einer sicherheitspolitischen Schlüsselfrage. Angesichts geopolitischer Spannungen, wachsender Abhängigkeiten bei Energieimporten und zunehmender Risiken für kritische Infrastruktur fordern führende Experten den raschen Aufbau einer europäischen Produktions- und Logistikinfrastruktur für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe. Im Rahmen eines Hintergrundgesprächs der eFuel Alliance Österreich diskutierten Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie die Rolle von eFuels für Versorgungssicherheit, Verteidigungsfähigkeit und die langfristige Resilienz Europas.

Die Experten waren sich einig: eFuels sind weit mehr als eine weitere Klimaschutztechnologie. Sie sind ein unverzichtbarer Baustein eines resilienten Energiesystems und der raschestmögliche klimaneutrale Ersatz für fossile flüssige Energieträger. Heute basieren rund 40 Prozent des österreichischen Energieverbrauchs auf flüssiger Energie. Für zahlreiche Anwendungen, vom Schwerverkehr über Luft- und Schifffahrt bis hin zu Einsatzorganisationen, kritischer Infrastruktur und militärischen Anwendungen, gibt es auf absehbare Zeit keine gleichwertige Alternative zu flüssigen Energieträgern.

Für Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Trapp vom Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme der TU Graz steht fest: Europa wird künftig sowohl im militärischen Bereich als auch für kritische zivile Mobilität auf eFuels angewiesen sein. „ Resiliente Energiesysteme benötigen speicher- und transportfähige Energieträger. eFuels aus europäischer Produktion können insbesondere in Krisen- und Konfliktsituationen einen entscheidenden Beitrag zur Versorgungssicherheit und strategischen Autarkie Europas leisten. Wer Versorgungssicherheit will, muss technologische Souveränität sichern. Deshalb brauchen wir europäische Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktion bis zur Anwendung “, so Trapp.

Besonders kritisch sieht Trapp die zunehmende Verwundbarkeit moderner Gesellschaften gegenüber Störungen der Energieversorgung und internationaler Lieferketten: „ Die jüngsten Blackout-Ereignisse in Spanien und Portugal sowie Sabotageakte gegen Energie-, Kommunikations- und Transportinfrastruktur in Europa verdeutlichen, wie wichtig eine resiliente und krisenfeste Energieversorgung ist. Für die Aufrechterhaltung militärischer Mobilität sowie ziviler kritischer Mobilität – etwa bei Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW, Rettungsdiensten, in der Landwirtschaft und entlang kritischer Logistikketten – werden aufgrund ihrer hohen Energiedichte, ihrer einfachen Transportierbarkeit und langfristigen Speicherbarkeit auch künftig flüssige Kraftstoffe benötigt .“ Gleichzeitig sei Europa und Österreich bei diesen Energieträgern heute in hohem Maße von Importen abhängig, die häufig aus geopolitisch instabilen Regionen oder politisch schwierigen Partnerländern stammen. Trapp: „ Die wiederkehrenden Spannungen im Nahen Osten und die Gefahr einer Blockade der Straße von Hormus, einer der wichtigsten globalen Transportrouten für Erdöl und Erdölprodukte, zeigen exemplarisch, wie schnell die Versorgungssicherheit Europas beeinträchtigt werden kann. Synthetische Kraftstoffe (eFuels), die auf Basis heimischer oder europäischer erneuerbarer Energien hergestellt werden, können daher einen wichtigen Beitrag leisten, strategische Abhängigkeiten zu reduzieren, die Resilienz der Energieversorgung zu stärken und die Handlungsfähigkeit in Krisen- und Konfliktsituationen sicherzustellen. Für kritische Infrastrukturen und militärische Liegenschaften hingegen müssen resiliente Energiesysteme auf Basis lokaler erneuerbarer Energien und innovativer Speichertechnologien aufgebaut werden, um eine dauerhafte energetische Autarkie und die Verfügbarkeit kritischer Fähigkeiten auch bei langanhaltenden Versorgungsstörungen zu gewährleisten. “

Ralf Diemer, CEO der eFuel Alliance e.V., verweist auf die strategische Bedeutung einer europäischen eFuel-Wirtschaft: „ Die geopolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigen deutlich, dass Versorgungssicherheit und Resilienz zentrale Standortfaktoren geworden sind. Mit einer europäischen eFuel-Produktion werden wir unabhängiger von kritischen Importen, schaffen zusätzliche Versorgungswege und stärken die Widerstandsfähigkeit unseres Energiesystems. Gleichzeitig entstehen neue industrielle Wertschöpfungsketten und langfristige Wachstumschancen für Europa. “

Ein besonderes Risiko sehen die Experten in der hohen Konzentration der europäischen Energieimporte. Österreich bezieht derzeit einen Großteil seiner Rohölimporte aus wenigen Herkunftsländern. Aktuell stammen rund 56 Prozent allein aus Kasachstan. Gleichzeitig entfallen rund 84 Prozent des österreichischen Ölverbrauchs auf den Verkehrssektor. Die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern und Transportrouten erhöhe die Verwundbarkeit des Energiesystems erheblich. eFuels könnten künftig aus zahlreichen Weltregionen importiert sowie verstärkt in Europa selbst produziert werden und damit einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der Energieversorgung leisten.

Darüber hinaus eröffnet der globale Hochlauf von eFuels neue Chancen für Entwicklungs- und Schwellenländer mit großem Potenzial für erneuerbare Energien. Die Experten betonten, dass die Pariser Klimaziele ohne die Einbindung dieser Länder kaum erreichbar seien. Gleichzeitig könne Europa stabile Energiepartnerschaften aufbauen und neue wirtschaftliche Perspektiven schaffen. Auch für Österreich als führendes Umwelttechnikland sehen die Experten erhebliche Potenziale. Heimische Technologie- und Projektentwickler verfügen bereits heute über hohe Kompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Aufbau einer internationalen eFuel-Wirtschaft könne daher zu einem wichtigen Innovations-, Export- und Beschäftigungsmotor werden.

Stephan Schwarzer, Generalsekretär der eFuel Alliance Österreich, fordert deshalb ein Umdenken in der europäischen Energie- und Industriepolitik: „ Wir müssen auch Risiken mitdenken, die in naher Zukunft schlagend werden können. Die Frage der Energieversorgung hat eine zusätzliche sicherheitspolitische Dimension erhalten. Wenn Europa seine kritische Infrastruktur, seine Mobilitätssysteme und seine Verteidigungsfähigkeit sichern will, müssen wir heute die Voraussetzungen für eine robuste europäische eFuel-Produktion schaffen. Versorgungssicherheit entsteht nicht im Krisenfall, sondern durch vorausschauende Investitionen und eine ganzheitliche Strategie. “ Gleichzeitig warnt Schwarzer vor einer einseitigen Ausrichtung der Mobilitätswende: „ Technologieoffenheit ist keine Ideologie, sondern eine Frage der Resilienz. Wer die Transformation ausschließlich auf batterieelektrische Mobilität ausrichtet, schafft neue Abhängigkeiten – insbesondere von China bei Batterien, Rohstoffen und Wertschöpfungsketten. Die Menschen wollen selbst entscheiden können, wie sie ihre Mobilität gestalten. Europa braucht deshalb einen fairen Wettbewerb klimafreundlicher Technologien statt einseitiger Verbote. “

Die Experten verwiesen zudem darauf, dass bestehende Infrastruktur künftig eine wichtige Rolle spielen könne. Sollten flüssige Energieträger vollständig aus dem europäischen Energiesystem verschwinden, drohe langfristig auch der Verlust strategisch wichtiger Infrastruktur wie Raffinerien und Logistiksysteme. Diese könnten künftig jedoch für die Produktion und Verteilung klimaneutraler synthetischer Kraftstoffe genutzt werden und damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit Europas leisten. Im Rahmen des Hintergrundgesprächs bestand Einigkeit darüber, dass Versorgungssicherheit, Resilienz, technologische Souveränität und Klimaschutz künftig stärker gemeinsam gedacht werden müssen. Klimaneutrale eFuels könnten dabei als Bindeglied zwischen Energie-, Industrie-, Verkehrs- und Sicherheitspolitik eine Schlüsselrolle spielen.