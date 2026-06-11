LexisNexis Sommerfest 2026: Content, AI und internationale Expansion im Fokus

Wien (OTS) -

LexisNexis Österreich lud zum Sommerfest 2026 und stellte den Abend unter das Motto „Kunst trifft Recht“. Vertreter der Rechts- und Steuerbranche kamen zusammen, um einen Ausblick auf aktuelle Entwicklungen und die Zukunft juristischer Arbeit zu erleben. Im Mittelpunkt standen die konsequente Weiterentwicklung der LexisNexis AI-Plattform, die zentrale Rolle hochwertiger Fachinhalte sowie die erfolgreiche Umsetzung der im Vorjahr angekündigten Expansionspläne.

Geschäftsführerin Susanne Mortimore begrüßte die Gäste und präsentierte gemeinsam mit Kathrin Hagenauer, Director Content, und Andreas Geyrecker, Director Product, die zentralen Neuigkeiten des Jahres, allen voran die nächste Evolutionsstufe der LexisNexis AI-Plattform: Lexis+® mit Protégé™ verbindet Rechtsrecherche mit AI und wird künftig um AI-gestützte Automatisierung erweitert. Denn die Arbeitsweise der Zukunft entwickelt sich rasant vom Einzelchat mit einer AI hin zur Abbildung ganzer Prozesse und Workflows.

Mit AI-Automatisierung verkettet Protégé™ einzelne Arbeitsschritte zu vollständigen Abläufen mit konkreten Endergebnissen. Voroptimierte Prozesse sorgen für wiederholbare, konsistente und hochwertige Resultate. Zusätzlich sollen Nutzer:innen eigene Abläufe ohne Programmierkenntnisse erstellen können, um Best Practices und Erfahrungswissen als wiederholbare Prozesse nutzbar zu machen.

Andreas Geyrecker betonte, dass AI und Digitalisierung angesichts steigender Komplexität, wachsender Datenmengen und hoher Erwartungen in der Rechts- und Steuerberatung längst praxisrelevante Werkzeuge seien: für mehr Effizienz, mehr Freiraum und bessere Beratung. "AI verändert juristische Arbeit grundlegend: Nicht nur weil sie Antworten schneller liefert, sondern weil sie erstmals vollständige Arbeitsergebnisse ermöglicht. Bei LexisNexis Österreich zeigen wir, wie das in der Praxis aussieht: verlässlich, überprüfbar und getragen von echter juristischer Expertise und neuesten Agentic AI Technologien", so Geyrecker.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der zentralen Rolle des Contents. Kathrin Hagenauer hob hervor, dass fachliche Kompetenz für AI-Systeme die unabdingbare Basis ist. Fundierte, aktuelle Fachinhalte und die Expertise der Anwender:innen bleiben entscheidend, um AI-Ergebnisse einzuordnen, kritisch zu prüfen und verantwortungsvoll anzuwenden. Als Content-Highlights wurden unter anderem mehr als 4.000 LexisNexis Briefings sowie zahlreiche aktuelle Kommentierungen und Digital First Inhalte präsentiert.

Auch die im Vorjahr angekündigte Expansion wurde erfolgreich vorangetrieben: LexisNexis Österreich setzt erste Schritte in Polen und der Schweiz und launcht die AI-gestützte Automatisierung mit LexisNexis Protégé™ Poland und LexisNexis Protégé™ Switzerland. In Österreich wird die Automatisierungs-Funktionalität in Lexis+® mit Protégé™ integriert. Damit bringt LexisNexis die neue Produktgeneration nahezu zeitgleich in drei Märkten auf den Weg und unterstreicht die Rolle von LexisNexis Österreich als Innovationsmotor: Das Unternehmen verbindet internationale technologische Stärke mit lokaler fachlicher Tiefe und schafft so Lösungen, die nah an den Bedürfnissen der Rechts- und Steuerpraxis entwickelt werden.

Susanne Mortimore dankte den Autor:innen und Expert:innen für die erfolgreiche Zusammenarbeit: “Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Branche.” Eine Zukunft, in der AI das Recht zugänglicher macht und zugleich die menschliche Expertise im Zentrum bleibt.

Das Rahmenprogramm griff das Motto „Kunst trifft Recht“ auf: Kunstinstallationen mit rechtlichem Bezug sowie eine Livezeichnerin, die handgemalte Porträts der Gäste anfertigte, sorgten für besondere Akzente. Bei Kulinarik, Erfrischungen und Gesprächen klang der Abend in sommerlicher Atmosphäre aus.

Das LexisNexis Sommerfest 2026 reflektierte, wofür LexisNexis Österreich steht: hochwertige Inhalte, verantwortungsvolle AI-Innovation und erfolgreiche regionale Expansion.