Mehr Natur, mehr Artenvielfalt, mehr Erholung: Friedhof Meidling mit neuen Angeboten für Mensch und Umwelt

Wien (OTS) -

Unter dem Dach der Umweltinitiative „Gemeinsam.SORGSAM.“ entwickelten Friedhöfe Wien ein innovatives Nutzungskonzept: Friedhofswäldchen mit 140 neuen Bäumen, Naturgräber, Hamsterinseln und Bewegungsangebote machen den Friedhof Meidling zum Vorzeigeprojekt nachhaltiger Friedhofsentwicklung.

Friedhöfe sind längst mehr als reine Orte des Gedenkens. Sie sind wertvolle Grünräume mitten in der Stadt, wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie Orte der Ruhe und Erholung. Die von Friedhöfe Wien betreuten 46 Friedhöfe umfassen insgesamt rund 5,2 Quadratkilometer Fläche – das entspricht in etwa der Größe des gesamten 20. Wiener Gemeindebezirks. Damit zählen sie zu den größten zusammenhängenden begrünten Flächen der Stadt und leisten einen wichtigen Beitrag für Biodiversität, Klimaanpassung und Lebensqualität in Wien.

Wie vielfältig moderne Friedhöfe heute sein können, zeigt der Friedhof Meidling

Mit zwei neuen Friedhofswäldchen mit insgesamt 140 neu gepflanzten Bäumen, Naturgräbern, Hamsterinseln, einem Silent-Walk-Rundweg, inklusiven Bewegungsangeboten (Silent Fit) und Plauderbankerln setzen Friedhöfe Wien neue Akzente für Biodiversität, Klimaschutz und Lebensqualität. Mit rund 130.000 Quadratmetern Fläche und rund 17.230 Grabstellen ist der Friedhof Meidling ein wichtiger Grün- und Erholungsraum für den Bezirk.

„Mit mehr als 30.000 Bäumen und rund 140.000 Quadratmetern Naturwiesen sind die Friedhöfe Wien wichtige begrünte Oasen unserer Stadt. Mit zusätzlichen Bäumen, mehr Begrünung und naturnahen Lebensräumen machen wir Wien Schritt für Schritt klimafitter. Der Friedhof Meidling zeigt eindrucksvoll, wie wir Artenvielfalt, Erholung und Lebensqualität miteinander verbinden können. Mit den beiden neuen Friedhofswäldchen mit insgesamt 140 Bäumen, Naturgräbern und weiteren Biodiversitätsmaßnahmen entstehen attraktive Räume für Mensch und Natur und ein weiterer Beitrag zu einer klimafitten Stadt“, betont Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke.

Eine Studie des Austrian Institute of Technology (AIT), die unter anderem am Friedhof Meidling durchgeführt wurde, zeigt die große Bedeutung solcher Grünräume für das Stadtklima: Friedhöfe verfügen über ein Versickerungspotenzial von bis zu 70 Prozent und können durch ihre Grünflächen die Umgebungstemperatur lokal um bis zu drei Grad senken.*1

Friedhofswäldchen mit 140 neuen Bäumen stärken Biodiversität und Stadtklima

Zu den zentralen Maßnahmen zählen zwei neue Friedhofswäldchen mit insgesamt 140 neu gepflanzten Bäumen. Die dicht angelegten Mikrowälder schaffen auf kleiner Fläche wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und leisten langfristig einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas.

Ergänzt werden die Maßnahmen durch fünf sogenannte Hamsterinseln, die mit Sträuchern, Totholz und Wasserstellen gezielt Rückzugsräume für den streng geschützten Europäischen Feldhamster schaffen. Auch ein Wildbienen-Haus bietet zusätzlichen Lebensraum für Insekten und fördert die Artenvielfalt am Friedhof.

Friedhöfe als wichtiger Teil der Wiener Klimastrategie

Als Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe tragen die Friedhöfe Wien maßgeblich zur strategischen Zielsetzung eines klimaneutralen Wiens bis 2040 bei. „Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern ein Auftrag. Mit rund 19.000 Mitarbeitenden übernehmen wir Verantwortung für die Menschen heute und die Generationen von morgen. Hier am Friedhof Meidling wird dies konkret gezeigt“, so Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke GmbH.

Gemeinsam.SORGSAM.: Strategie für nachhaltige Friedhöfe

Bereits 2020 rief die Friedhöfe Wien GmbH ihre Initiative Gemeinsam.SORGSAM. ins Leben. Mit dem Ziel, Umwelt- und Klimaschutz, Artenvielfalt und Ressourcenbewusstsein nachhaltig zu stärken, werden die 46 Friedhöfe gezielt weiterentwickelt. „Gemeinsam.SORGSAM. steht für eine klare Ausrichtung. Friedhöfe werden dabei mit innovativen Konzepten weiterentwickelt, denn sie sind mehr als nur eine Begräbnisstätte. Friedhöfe sind Räume für Begegnung, Artenvielfalt und Erholung inmitten der Stadt, die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen begleiten“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH.

Naturgräber erweitern Angebot für naturnahe Bestattungen

Auch das Angebot an naturnahen Bestattungsformen wird weiter ausgebaut. Am Friedhof Meidling entstand auf rund 50 Quadratmetern eine neue gemeinschaftliche Strauchgrabanlage mit naturnaher Bepflanzung und Totholzhecke. Insgesamt stehen dort 60 Grabstellen für bis zu 120 Urnen zur Verfügung. Der Friedhof Meidling ist damit bereits der zehnte Wiener Friedhof mit einem Naturgrabangebot. Insgesamt bieten die Friedhöfe Wien mittlerweile neun unterschiedliche Naturgrabarten an und ermöglichen damit immer mehr Menschen einen naturnahen Abschied in der Stadt – ganz nach dem Motto: „Zurück zur Natur. Hin mit der Bim.“

Silent Walk, Silent Fit und Plauderbankerl fördern Bewegung und Begegnung

Neben Natur- und Klimaschutz stehen auch Bewegung, Begegnung und Erholung im Mittelpunkt der Weiterentwicklung. Ein rund 800 Meter langer Silent-Walk-Rundweg lädt dazu ein, die Natur bewusst und in ruhiger Atmosphäre zu erleben und knüpft an den Erfolg des Silent Run am Wiener Zentralfriedhof an. Ergänzend wurde ein Silent-Fit-Bereich mit inklusiven Trainingsgeräten geschaffen, der sanfte Bewegung im Einklang mit der besonderen Atmosphäre des Friedhofs ermöglicht. Auch das soziale Miteinander wird gestärkt: Nach dem erfolgreichen Start der Plauderbankerl am Friedhof Hernals wurden nun auch am Friedhof Meidling drei dieser Begegnungsorte eingerichtet. Sie laden Besucher*innen dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen und soziale Kontakte zu knüpfen.

Mehr Lebensqualität für Meidling

Auch Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankl sieht die Begrünungsoffensive am Friedhof Meidling als spürbaren Gewinn: „Die geplanten Maßnahmen, allem voran die neuen Wäldchen und Hamsterinseln, unterstützen den Beitrag des Friedhofs zum Stadtklima und der Artenvielfalt. Ich freue mich besonders auf die neue Ruheoase, die naturnah, tierfreundlich und gut erreichbar ist. Damit ist der Friedhof nicht nur ein Ort der Erinnerung, sondern auch ein zentraler Naherholungsraum für den gesamten Bezirk.“

*1: siehe: AIT-Studie: Analyse des Abkühlungspotenzials Wiener Friedhöfe und ihr Einfluss auf das Stadtklima

Gemeinsam.SORGSAM. - Friedhöfe Wien

Caritas-Plauderbankerl am Friedhof Hernals - Friedhöfe Wien

Über die Friedhöfe Wien GmbH:

Gegründet im Jahr 1902 und seit 2008 Teil der Wiener Stadtwerke GmbH, betreut die Friedhöfe Wien GmbH mit rund 400 Mitarbeiter*innen über 550.000 Gräber auf 46 von 55 Friedhöfen in Wien. Der Grundsatz „Ein Friedhof ist mehr als eine Begräbnisstätte“ steht im Zentrum des Handelns und soll Trost schenken, Trauer lindern sowie Erinnerung und Begegnung schaffen. Der Gärtnereibetrieb, das Krematorium und die Steinmetzwerkstätte bieten ein pietätvolles Rundumservice im Trauerfall. Darüber hinaus wird zur Erhaltung der städtischen Grünflächen beigetragen und auf einer Gesamtfläche von etwa 5,2 km² ein wertvolles Naherholungsgebiet geschaffen. Mehr Infos unter https://www.friedhoefewien.at