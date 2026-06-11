  • 11.06.2026, 14:01:03
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Sedus Stoll Gruppe festigt 2025 ihre Marktposition und baut Produktsegmente gezielt weiter aus

The Sedus Stoll Group reached further milestones in its climate strategy during 2025. In June, the Group officially committed to the Science Based Targets initiative (SBTi), aligning its climate ambitions with the 1.5°C pathway of the Paris Agreement. At the same time, the group continued to expand its climate compensation activities. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43223 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Dogern (OTS) - 

2025 stand für die Sedus Stoll Gruppe im Zeichen eines Marktes im Wandel und der gezielten Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells. Dynamische Marktbedingungen eröffneten neue Perspektiven und verlangten zugleich die Bereitschaft, bewährtes weiterzuentwickeln. Die Gruppe nutzte diese Situation, um ihre Position weiter zu festigen und gezielt auszubauen. Mit einem Umsatz von rund 216 Mio. Euro hat die Sedus Stoll Gruppe das Geschäftsjahr 2025 mit einem leichten Rückgang abgeschlossen. Trotz der schwierigen konjunkturellen Lage, insbesondere in den Büromöbelmärkten in europäischen Ländern, konnte sich die Sedus Stoll Gruppe im Branchenvergleich gut behaupten.

"Wir entwickeln uns zunehmend vom Möbelhersteller zum ganzheitlichen Partner für Arbeitswelten", erklärt Daniel Kittner, Vorstandssprecher der Sedus Stoll Gruppe. "Die Produkte, Raumkonzepte und strategische Planung unserer drei Kernmarken Sedus, Klöber und S³ Advice greifen dabei ineinander und erweitern den Blick über das einzelne Möbel hinaus zu ganzheitlichen Lösungen. Gerade in einem volatilen Marktumfeld entstehen die Impulse, Geschäftsmodelle, Prozesse und Angebote konsequent weiterzuentwickeln. Durch den gezielten Ausbau strategisch wichtiger Marktsegmente konnten wir unsere Position am Markt trotz turbulenter Zeiten weiter festigen."

Drei Kernmarken, drei Perspektiven, ein Ziel

Auf der Leitmesse für Workspace und Contract Solution Orgatec wird die Sedus Stoll Gruppe mit allen Kernmarken vertreten sein. Sedus stellt sein neues Trendkonzept "Habitats by Sedus" in Halle 6.1, Stand C019 vor. Auf dem Stand von Sedus wird auch S³ Advice präsent sein. Klöber wird eine Produktneuheit gleich an zwei Orten in Köln erstmals zeigen: Auf einer besonderen Präsenzfläche in Halle 8.1, Stand C028, sowie im eigenen Showroom in der Design Post.

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