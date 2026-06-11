  • 11.06.2026, 13:34:02
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  • OTS0124

LH-Stv. Pernkopf begrüßt Einigung zum EABG

„Ausbau der heimischen Energie bringt unser Land nach vorne“

St. Pölten (OTS) - 

NÖ LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf begrüßt die Einigung auf Bundesebene zum Erneuerbaren-Ausbaubeschleunigungsgesetz (EABG): „Der Ausbau der heimischen Energie bringt unser Land nach vorne. Er stärkt die Wirtschaft, stabilisiert die Strompreise und schützt die Umwelt. Vor allem machen wir uns unabhängiger von unsicheren Weltregionen wie Russland und dem Arabischen Raum. Lauter gute Argument, den Ausbau der Erneuerbaren Energie zu beschleunigen. Der heutige Beschluss ist dabei ein weiterer wichtiger Schritt, zu dem ich vor allem Staatssekretärin Elisabeth Zehetner gratuliere.“

Dabei verweist er darauf, dass Niederösterreich schon jetzt die Ökostromlokomotive Österreichs ist: „40 Prozent des gesamten Sonnen- und Windstroms werden in Niederösterreich erzeugt. Alleine seit 2023 haben wir in der Landesregierung einhellig, also mit Stimmen der ÖVP, FPÖ und SPÖ, rund 190 Windräder genehmigt und auch die Ausbauziele weiter nach oben geschraubt. Gleichzeitig ist Niederösterreich das Land mit dem größten CO2-Rückgang, Wirtschaftswachstum und Emissionen wurden entkoppelt. Diesen Weg gehen wir inklusive konsequentem Netz- und Speicherausbau weiter, mit dem neuen EABG jetzt beschleunigt.“

Weitere Informationen: DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, Tel.: +43 2742 9005 – 12704, Mobil: +43 676 812 15283, E-Mail: [email protected]

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