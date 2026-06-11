FPÖ - Krauss: VP-Hungerländer unterstützt Transgender-Propaganda von „WIENXTRA“

Wien (OTS) -

„Die plötzliche Empörung der ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer über die skandalösen Pride-, Gender- und Transgender-Angebote von WIENXTRA ist an Heuchelei kaum zu überbieten“, erklärte der Wiener FPÖ-Klubobmann und Jugendsprecher Maximilian Krauss.

„Während Frau Hungerländer heute den Moralapostel spielt, hat die ÖVP seit Jahren jeder millionenschweren Förderung von WIENXTRA zugestimmt – fast 12 Millionen Euro Steuergeld fließen von der Stadt Wien an diesen Verein. Die ÖVP sitzt sogar im Vorstand des Vereins und trägt damit die volle Mitverantwortung für sämtliche LGBTIQ-Pride-Programme, Transgender-Angebote und Gender-Ideologie, die bereits Dreijährige erreichen“, so Krauss.

Krauss weiter: „LGBTIQ-Fahnen malen, Transgender-Fragen in Kinderquizzes, Regenbogenparade-Besuche ab dem Kleinkindalter – das ist kein harmloses ‚Vielfaltsfest‘, sondern gezielte ideologische Indoktrination auf Kosten der Steuerzahler. Die Aufgabe von Kinder- und Jugendeinrichtungen ist es, Kinder zu schützen und zu fördern, nicht sie als Versuchskaninchen für linke Gesellschaftsexperimente zu missbrauchen. Diese Frühsexualisierung und Verwirrung kleinster Kinder muss sofort gestoppt werden!“

Die Wiener FPÖ fordert daher einen sofortigen Förderstopp für WIENXTRA sowie die vollständige Rückforderung der für diese ideologischen Programme zweckentfremdeten Steuermittel. „Wir bringen dazu einen Antrag im Wiener Gemeinderat ein. Dieser wird zur Nagelprobe für VP-Hungerländer. Wir sind schon gespannt, ob sie unserem Antrag zustimmen oder - wie in der Vergangenheit üblich und für die ÖVP typisch - einmal mehr im Liegen umfallen wird“, so Krauss.