GÖD-Niederösterreich: Matthias Deiser erneut mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt

St.Pölten (OTS) -

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Niederösterreich veranstaltete am 10. und 11. Juni 2026 ihren 19. Landeskongress im Arbeitnehmerzentrum in St. Pölten. Im Rahmen dieser zweitägigen Veranstaltung standen fraktionelle Beratungen, ein Abendempfang mit freundlicher Unterstützung der Landeshauptfrau sowie die Plenartagung am 11. Juni mit der Wahl des Vorsitzenden, des Präsidiums und des Landesvorstands auf der Agenda.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eröffnete in Vertretung der Landeshauptfrau mit Vorsitzendem Deiser im Anschluss an die fraktionellen Beratungen den gemeinsamen Abendempfang im City Hotel und betonte die Wichtigkeit der Sozialpartnerschaft: „Der Öffentliche Dienst ist das Fundament unseres Zusammenlebens. Er ist das unverzichtbare Rückgrat, der unser Land rund um die Uhr trägt – in der Verwaltung, in der Sicherheit, in der Justiz, in den Schulen, in der Pflege und in so vielen weiteren Bereichen. Dafür gebührt allen Bediensteten im Öffentlichen Dienst größter Respekt und aufrichtiger Dank“, so Teschl-Hofmeister.

Der Landeskongress bat eine Plattform zum Austausch über aktuelle Themen und Herausforderungen im öffentlichen Dienst. Vor dem Hintergrund eines sich ständig verändernden Arbeitsumfelds wird die GÖD NÖ mit mehr als 70.000 Mitgliedern ihre Positionen stärken und weiterentwickeln. „Die Herausforderungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst nehmen kontinuierlich zu. Sie haben sich daher die volle Unterstützung bei ihren berechtigten Anliegen verdient“, erklärte Markus Wieser, Vorsitzender des ÖGB NÖ. „Gemeinsam mit der Arbeiterkammer ziehen wir an einem Strang für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hob in ihren Grußworten die Bedeutung des öffentlichen Dienstes hervor: „Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie unverzichtbar ein starker öffentlicher Dienst für unser Land ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Tag für Tag einen entscheidenden Beitrag für Stabilität, Sicherheit und Zusammenhalt in Niederösterreich. Dafür gebührt ihnen großer Respekt und aufrichtiger Dank.“

Als Höhepunkt des Kongresses wählten die 120 Delegierten mit überwältigender Mehrheit den Vorsitzenden Matthias Deiser (FCG), seine Stellvertreter Patricia Gsenger (FSG) und Christian Rametsteiner (FCG), das Präsidium und den Landesvorstand sowie die weiteren Mitglieder des erweiterten Landesvorstandes der GÖD NÖ.

In seiner Rede hob Matthias Deiser, Vorsitzender der GÖD NÖ, die zentrale Rolle des öffentlichen Dienstes hervor: „Der öffentliche Dienst steht als Stabilitätsfaktor im Zentrum der Bewältigung aktueller Krisen. Gegenseitiger Respekt ist das Fundament unseres Erfolges, und unsere Stärke liegt in der Geschlossenheit.“

Zu den ersten Gratulanten zählte der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Eckehard Quin: „Die GÖD Niederösterreich leistet wichtige Arbeit für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und steht für eine starke und verlässliche Interessenvertretung. Matthias Deiser und sein Team haben in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Ich gratuliere Matthias Deiser und allen anderen Gewählten und wünsche ihnen für die bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg und alles Gute.“