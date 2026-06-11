REMINDER- AVISO: Investieren in die Sicherheit – Sparen bei Asyl

Wien (OTS) -

Zu den oben genannten Themen informieren Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Gruppenleiter Reinhard Schnakl und Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig.

Wann: 12. Juni 2026, 10:30 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/5cs4vz46